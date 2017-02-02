DAVİS KUPASI'NDA RAKİP KIBRIS RUM KESİMİ

Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin erkek tenis milli takımları arasındaki Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk tur mücadelesi yarın başlayacak.
Kupada 2015'ten bu yana 2. grupta yer alan Türkiye, 2017'deki ilk sınavını, 3-5 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında verecek.
Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek'ten oluşan milli takım ile Petros Chrysochos, Menelaos Efstathiou, Eleftherios Neos, Nicholas Campbell'tan oluşan Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki ilk tur eşleşmesi, Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında oynanacak.