ŞİKE ÇETESİNİN ADI BİLE VAR!

Antalya ve Kıbrıs'ta Rumen hakemlerin yönettiği şaibeleri maçlarla ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Antalya ve Kıbrıs'ta Rumen hakemlerin yönettiği şaibeleri maçlarla ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Rumen Gazeta Sporturilor'un yaptığı araştırmalar şikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Hem öğretmen hem hakem!

Rumen hakem Valentin Mihalache, "Son yıllarda hiç Antalya, Kıbrıs veya İspanya'da maç yönettin mi?" sorusuna "Hayır, yönetmedim" cevabını verdi.

Darmaneşti'de öğretmenlik yapan Mihalache ocak döneminde Romanya'dan ayrılıp Antalya'ya gelmiş.

İddiaya göre Pandurii ile Krilia Sovetov maçında hakemlik yapan Mihalache, Dambovita Hakem Kurulu Sekreteri ve 3. lig hakemi Cristian Catana'yı kıramadığı için bu teklifi kabul etmiş.

İşin içinde Romanya Hakem Kurulu Temyiz Komisyonu asbaşkanı Costinel Neagu'nun da olduğu iddia ediliyor.



(Valentin Mihalache, Cristian Catană ve Costinel Neagu. Bu sene Antalya'da 2-2 sona eren Pandurii - Krîlia Sovetov maçında.)

İlk başta 2 günlüğüne Antalya'ya geldiğini söyleyen Mihalache daha sonra Türkiye'de bir hafta kaldığını itiraf etmiş. Gazeta Sporturilor muhabirinin "Ya eğer geçtiğimiz yıllarda da burada yönettiğin maçların fotoğrafları ortaya çıkarsa tepkin nasıl olur?" sorusuna Rumen hakemin verdiği cevap şu şekilde: "Çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyorum."



(Septimiu Burtescueste ortada, Valentin Mihalache de onun yardımcısı. Şubat 2012'deki Vointa Sibiu - Khazar Lankaran maçında.)

Gazeta'nın araştırmasına göre Mihalache Şubat 2012'de de Antalya'da maç yönetmiş. Görüntüler Vointa Sibiu ile Khazar Lankaran arasında oynanan maça ait. Turnuvayı eski gazeteci Radu Matasareanu düzenlemiş. Alex Pelici'nin çalıştırdığı Sibiu ilk maçı 4-0 kazanırken Cracovia Krakow'a ise 3-0 kaybetmiş.

10 dakika uzatma ve 100. dakikada gelen penaltı golü!

Krakow maçında Rumen futbolcu Marius Postolache'nin bir protestosu olmuş. "Ben bu tiyatronun bir parçası olmak istemiyorum. Gidiyorum" diyen Postolache ilk yarısı 0-0 biten maçın devre arasında takım arkadaşlarının maçın 3-0 bitmesi gerektiğini söylediklerini duymuş. Maç da 3-0 sona ermiş.

Krakow maçının ardından bu sefer Daciei Mioveni ile karşı karşıya gelen Vointa Sibiu maçı 3-0 kazanmış. Maçın orta hakemi maçın sonuna 10 dakika uzatma eklerken son gol 100. dakikada penaltıdan gelmiş.

Çetenin adı bile var!

2012'de oynanan bu 3 maçta şike şüphesi var. Vointa Sibiu futbolcularına göre bu hakemler kendilerine "Rumen tır şoförleri" diyorlar.

O maçlarda isyan eden Rumen futbolcu Marius Postolache, kendisine gösterilen Rumen hakem Valentin Mihalache'yi hemen teşhis ediyor. Fotoğrafın çok tanıdık geldiğini belirten Postolache, "Evet, nerede gördüğümü hatırlıyorum. 5 yıl önce tır şoförüydü. 2012'de Antalya'da bir otelin restoranında omlet yiyordum ve onunla göz göze gelmiştim. O mavi gözleri unutamam. Evet, o maçı yönetenler bizimle aynı otelde kalıyordu" ifadelerini kullandı.



(Marius Postolache)

Gazeta, konu hakkında Mihalache'ye ulaşırken Rumen hakem yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Muhabirin, "2012'de Antalya'da çekilmiş bir fotoğrafınızın olması bir problem değil mi? Daha önce hiç Antalya'ya gitmediğinizi söylemiştiniz" sözleri üzerine ise Mihalache " Size iyi günler dilerim" demekle yetindi.



(Aynı zamanda öğretmen olan Mihalache öğrencileriyle birlikte.)

Mihalache'nin çalıştığı okulun müdürü Elena Marilena Despa da Rumen hakemle ilgili önemli bilgiler paylaştı: "Evet, geçen sene ocak ayında burada yoktu. Ayrılmıştı. Nereye gittiğini söylemedi. Ülke dışında bile olduğunu bilmiyordum. Herhalde çocuğu hasta ya da kendisinin sağlık problemi olduğunu düşünmüştüm."

Geçen sene tatile tek başına çıktığını söyleyen Mihalache, "Çocuğum hastaydı ve eşim de onunla evde kalmıştı" dedi.

Gazeta'nın ulaştığı kaynaklara göre Michalache arkadaşlarıyla katıldığı bazı organizasyon ve aktivilere de "Binlerce Euro kazandığım bir işim var" diyerek katılmamaya başlamış.

Şüpheli hakemler Romanya'da bir arada!

2012'de Vointa ile Lankaran arasında oynanan hazırlık maçında Septimiu Burtescu isimli biri de bulunuyor. Dambovita Hakem Kurulu'ndan olan bu kişinin Antalya ve Kıbrıs'ta gerçekleşen turnuvalar için hakemleri ayarladığından şüpheleniliyor.

Konu hakkında Gazeta'nın sorusunu yanıtlayan Burtescu, "Ne Antalya'da ne de Kıbrıs'ta bulundum. O yüzden benim herhangi bir fotoğrafımı bulamazsınız" ifadelerini kullandı. Fakat Burtescu'nun 2012'de Antalya'da çekilmiş bir fotoğrafı bulunuyor. Burada dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Antalya'daki maçlarda görev alan diğer hakemler Dan Petre ve Cristian Catana'nın bu sene Burtescu ile beraber çekilmiş bir fotoğrafları mevcut. Bu fotoğraflarda hakemlerin üzerinde Romanya Futbol Federasyonu'nun arması varken 2012'deki turunuvada o bölgenin boş olduğu görülüyor. FIFA kurallarına göre hakemler üye oldukları yerel futbol federasyonunun armasını taşımak zorunda. Bu Rumen hakemlerde ise bunlardan yok. Ayrıca kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar.



(Dan Petre, Cristian Catană ve Septimiu Burtescu Romanya'da bir arada.)

2012'deki şüpheli Vointa Sibiu - Cracovia Krakow maçının devre arasında maçı terk eden Marius Postolache, o günden sonra üst düzey liglerde herhangi bir takıma transfer olamamış. O dönem takımda oynayan ismini söylemek istemeyen bir futbolcuya göre takımın sponsoru Basil Hambaşan maçlarda şike yapmaları gerektiğini çünkü takımın finansal kriz içerisinde olduğunu söylemiş.

O dönem yapılan soruşturmalar Romanya Futbol Federasyonu tarafından kapatılmış.

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