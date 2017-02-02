Beşiktaş'ta Gökhan alarmı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN ALARMI!

Beşiktaş'ta Gökhan alarmı!

Pazar akşamı Vodafone Arena Stadında oynanacak Fenerbahçe derbisi için Beşiktaş taraftarı hazırlıklara başladı

419 Okunma

Pazar akşamı Vodafone Arena Stadında oynanacak Fenerbahçe derbisi için Beşiktaş taraftarı hazırlıklara başladı

Siyah beyazlı taraftarlar, sezon başında Fenerbahçeden transfer ettikleri Gökhan Gönül için destek kampanyası başlattı. Hafta sonu oynanacak kupa mücadelesinde siyah beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesi milli yıldızları Gökhan Gönüle tribünden kırmızı güller atarak destek vereceki.

Kadıköyde oynanan ligin ilk yarısındaki derbide sarı lacivertli  taraftarların Gökhan Gönül için yapmış olduğu paralı protestoya da Beşiktaşlılar böyle karşılık verecek. Gökhan Gönül dev mücadeleye de büyük ihtimalle kolunda kaptanlık bandı olarak çıkacak.

 
ETİKETLER #Beşiktaş
Süper Lig'de en çok kim konuşuldu?
Ali Palabıyık kırmızıyı seviyor!
Mehmet Özdilek derbi favorisini açıkladı!
Emektar bina sessiz, sedasız boşaltıldı!
Talisca'ya doğum günü kutlaması
Dev derbi ile ilgili kritik buluşma
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿