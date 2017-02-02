BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN ALARMI!

Pazar akşamı Vodafone Arena Stadında oynanacak Fenerbahçe derbisi için Beşiktaş taraftarı hazırlıklara başladı
Siyah beyazlı taraftarlar, sezon başında Fenerbahçeden transfer ettikleri Gökhan Gönül için destek kampanyası başlattı. Hafta sonu oynanacak kupa mücadelesinde siyah beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesi milli yıldızları Gökhan Gönüle tribünden kırmızı güller atarak destek vereceki.
Kadıköyde oynanan ligin ilk yarısındaki derbide sarı lacivertli taraftarların Gökhan Gönül için yapmış olduğu paralı protestoya da Beşiktaşlılar böyle karşılık verecek. Gökhan Gönül dev mücadeleye de büyük ihtimalle kolunda kaptanlık bandı olarak çıkacak.