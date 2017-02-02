Ali Palabıyık kırmızıyı seviyor!
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ALİ PALABIYIK KIRMIZIYI SEVİYOR!

Ali Palabıyık kırmızıyı seviyor!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında görev yapacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki ikinci derbisine çıkacak.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında görev yapacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki ikinci derbisine çıkacak.

 Ali Palabıyık bu sezon yönettiği 14 maçın 10unda kırmızı kartına başvurdu.

Ayrıca Ali Palabıyık'ın yönettiği son 3 Fenerbahçe maçında, sarı lacivertli takımın rakipleri kırmızı kart gördü.

İşte o maçlar:

1. Hafta - Medipol Başakşehir  Fenerbahçe 1-0 (Emre Belezoğlu Dk. 54)

12. Hafta - Çaykur Rizespor  Fenerbahçe 1-5 (Jakob Janster Dk. 72)

16. Hafta - Trabzonspor  Fenerbahçe 0-3 (Yusuf Erdoğan Dk. 27)

 
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