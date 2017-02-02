ALİ PALABIYIK KIRMIZIYI SEVİYOR!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında görev yapacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki ikinci derbisine çıkacak.
Ali Palabıyık bu sezon yönettiği 14 maçın 10unda kırmızı kartına başvurdu.
Ayrıca Ali Palabıyık'ın yönettiği son 3 Fenerbahçe maçında, sarı lacivertli takımın rakipleri kırmızı kart gördü.
İşte o maçlar:
1. Hafta - Medipol Başakşehir Fenerbahçe 1-0 (Emre Belezoğlu Dk. 54)
12. Hafta - Çaykur Rizespor Fenerbahçe 1-5 (Jakob Janster Dk. 72)
16. Hafta - Trabzonspor Fenerbahçe 0-3 (Yusuf Erdoğan Dk. 27)