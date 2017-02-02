MEHMET ÖZDİLEK DERBİ FAVORİSİNİ AÇIKLADI!

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinçe açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinçe açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş bir adım önde gibi görünüyor."

"Bu maçın favorisi final oynar diye düşünüyorum. Moral, motivasyon ve Vodafone Arena'da maçın oynanacak olması Beşiktaş'ı bir adım öne çıkarıyor. Tek müsabakalarda hayal edilmeyen sonuçlar da çıkabiliyor. Fenerbahçe ligden sonra, moral maçına çıkacak. Beşiktaş bir adım önde gibi görünüyor."

Beşiktaş'ın yeni transferleri katkı sağlar mı?

"Babel katkı sağladı, bunu çok net söyleyebilirim. Lig ve takımı tanıması avantaj. Bunu oynadığı müsabakalarda da destekledi. İyi futbolcuyla sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Babel hariç de eski oyuncuları bünyesine kattı. Atınç, Ersan ve Demba Ba ligi tanıyan oyuncular. Bunların sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Demba Ba kısa sürede eski formunda olur mu, ona bakmak lazım. Kısa sürede iyi hamleler yaptılar."

Fenerbahçe cephesi

"Advocaat aslında lige kendi oyuncu profiliyle başlamadı. Türk futbolu ve ligini iyi strateji ile baktı ve istediği isimlerden tek Karavaev geldi. Aslında konuşulan ve ifade ettiği ise 10 numara hamlesiydi ama olmadı."

"Bundan sonra gelecek teklifleri...

"En son Gençlerbirliği ve sonra olan süreçte 11 aydır falan takım çalıştırmadım. Türk futbolu ve Avrupa'yı takip ettim. Ailem ile vakit geçirdim. Bundan sonra gelecek teklifleri değerlendirip, bir karar vereceğiz. Benim mesleğim bu ve bunun için yoğun mesai harcıyorum."

Başakşehir-Galatasaray mücadelesi

"Bence ortada olan bir müsabaka. Adebayor da takıma çok şey katacaktır. Renkli bir müsabaka olacaktır. Şansları yarı yarıya, yüzde 50-50 olarak düşünüyorum."

Ajansspor