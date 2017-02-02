2017 TGF Golf Turu yarın Belek'te başlıyor
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2017 TGF GOLF TURU YARIN BELEK'TE BAŞLIYOR

2017 TGF Golf Turu yarın Belek'te başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 takvimi faaliyet programında yer alan TGF Golf Turu, yarın Antalya Belek'te yapılacak.

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Toplam 10 Ayak'tan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi, 3-5 Şubat tarihleri arasında Antalya Belek'te bulunan Gloria Golf Kulübü'nde oynanacak.
 
En düşük handikaplı 12 bayan ve 18 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Golf Turu'nda, sporcular vuruş sayısı oyunu (strokeplay) formatında günde 18 çukurdan üç gün toplamda 54 çukur oynayacaklar.

6. ayak sonundaki sıralamada ilk 2 sırayı alacak olan erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı alacak olan bayan oyuncular ise Avrupa Bayanlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacaklar.

DHA

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