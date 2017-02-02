MİLLİ TAKIMIN İLK FORMASI YENİDEN ÜRETİLDİ

Kepez Belediyesi, milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla Türk Milli Futbol Takımı’nın 1923’te giydiği ilk formayı aslına uygun olarak yeniden üretti.

Antalya’da Kepez Belediyesince, milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla Türk Milli Futbol Takımı’nın 1923’te giydiği ilk forma aslına uygun olarak yeniden üretildi.



Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı gezide, tesislerin müzesindeki Türk Milli Futbol Takımı’nın 1923’te giydiği ilk formayı inceledi.



Başkan Tütüncü, ilk milli formanın günümüzde de yaşatılması amacıyla yeniden üretilmesi talimatını verdi. Tütüncü’nün talimatıyla ilk milli formanın, Antalya’da aslına uygun olarak yeniden üretimi yapıldı.



Tütüncü, yaptığı açıklamada, amaçlarının milli hafızaya katkı sağlamak olduğunu bildirdi. Daha önce de binlerce çocuğa Antalyaspor forması hediye ettiklerini belirten Tütüncü, şunları kaydetti:



"Milli formayı öncelikle çocuklara hediye ederek onlarda milli takıma karşı bir aidiyet duygusu, sevgi bağı oluşturmak istiyoruz. Formaları yaptığımız ziyaretlerde de hediye edeceğiz. Bu kapsamda ilk formayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e hediye ettik."