BELEDİYE BAŞKANI'NDAN KULÜBE DESTEK

UŞAK Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Spor Toto Basketbol Ligi'nde mücadele eden Muratbey Uşak'a bu hafta iç sahada oynanacak zorlu Beşiktaş Sompo Japan maçı öncesi 200 bin TL yardımda bulundu.

UŞAK Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Spor Toto Basketbol Ligi'nde mücadele eden Muratbey Uşak'a bu hafta iç sahada oynanacak zorlu Beşiktaş Sompo Japan maçı öncesi 200 bin TL yardımda bulundu. Kulüp Başkanı Ömer Özden, Antrenör Ozan Bulkaz, Genel Menajer Fatihan Erdoğan ve oyuncuları makamında kabul eden Başkan Cahan, 200 bin TL'lik çeki Başkan Özden'e teslim etti.



'Maç öncesi moral oldu'



Muratbey Uşak'ın Uşak için önemli bir marka olduğunu dile getiren Cahan, takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Uşaklıların her geçen gün takımlarına daha fazla sahip çıktığını dile getiren Kulüp Başkanı Özden ise, "Ligin en düşük bütçeli kulübü olarak çok güçlü rakiplerle mücadele ediyoruz. Ekonomik anlamda kulübün ayakta durması kolay değil. Belediyemiz katkısı bu anlamda büyük değer taşıyor" dedi.



Başkan Cahan'ın sağladığı desteğin Beşiktaş maçı öncesi kendilerine moral verdiğini söyleyen Antrenör Bulkaz, "Cumartesi günü şehir olarak Beşiktaş Sompo Japan'ı en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Tüm Uşaklıları bu zorlu karşılaşmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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