ABOUBAKAR HAKKINDA ÇOK ÇARPICI BİR YAZI!

Aboubakar hakkında çok çarpıcı bir yazı!

Beşiktaş'ın Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar performansıyla siyah beyazlı taraftarların bir kesimi tarafından ağır eleştirilere maruz kalırken bir kesim ise ona destek veriyor. Aslında Kamerunlular için de durum farklı değil.

Yıldız oyuncu Senegal ile oynanan ve penaltılara giden çeyrek final maçında son penaltı için topun başına geçmişti. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Aboubakar, takımını da yarı finale taşımıştı. Peki ya penaltıyı kaçırsaydı?

İşte Kamerun'un yerel Internet sitelerinden camfoot.com'da "Ya Aboubakar o penaltıyı kaçırsaydı?" başlıklı çarpıcı bir yazı:

"Dışlanmış mı dediniz? Kamerunlu birçok insanın Vincent Aboubakar ile arasında olan aşk-nefret ilişkisini sanırım böyle açıklayabiliriz. Garoua'lı yetenekli gencin tutumu birçok taraftarı etkilememişe benziyor. Milli takımda oynamak için yanlış bir zamanda olduğunu söylememiz gerekir.

Yeteneği henüz daha çok gençken keşfedilmişti. 14 yaşından itibaren Coton Sport de Garoua'da oynamaya başladı. İlk maçına 2008-09 sezonunda çıktı. Kamerun'un o sert futboluna çabuk adapte olmuştu. Bir sene geçmedi ki birinci ligin gol kralı olmayı başardı.

Kulübündeki performansını gören Paul Leguen onu 2010 Dünya Kupası'nın 23 kişilik kadrosuna dahil etti. Sadece 18 yaşındaydı. Ama önünde Kamerun halkının kahramanı Samuel Eto'o vardı. Eto'o severler ile anti Eto'o'cular arasında bir anlaşmazlık doğdu o dönem. Bir kesim "genç yeteneğin", "yaşayan Tanrı"nın yerine oynaması gerektiğini düşünüyordu. Ortamı hayal edin.

Kulüp performansıyla milli takım performansı hiçbir zaman aynı çizgide seyretmedi. Bazen kurtarıcı bazen hain olan Abou'nun kulüp ve milli takımdaki hocalarıyla ilişkisi de karmaşıktı. Samuel Eto'o'nun 2014'te milli takıma veda etmesiyle meşaleyi onun devralması bekleniyordu. Eto'o'nun milli takımı bırakmasının ardından 12 gol atması bile onu eleştirenleri susturmaya yetmedi.

Aboubakar'ın penaltısından sonra Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar:

"Vincent Aboubakar sizin çenenizi kapattı."

"Aboubakar Vincent, başkan Paul Biya'nın inancı sayesinde o penaltıyı attı."

"Aboubakar Vincent, ismini temizledin."

Peki ya Aboubakar o penaltıyı kaçırsaydı? En güzel paylaşımlar bizleri bekliyordu..."

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