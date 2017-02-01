AUBAMEYANG'DAN AYRILIK SİNYALİ

Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre Emerick Aubameyang'dan ayrılık sinyali geldi. Artık bir üst basamağa çıkması gerektiğini belirten Aubameyang, transfer için sezon sonunu işaret etti.

Pierre Emerick Aubameyang, emekli meslektaşı; eski futbolcu Christophe Dugarry'nin bir Fransız televizyonundaki programına konuk oldu....

Gabonlu forvet, Borussia Dortmund'daki geleceği hakkında,"Gitmeli miyim? Bu kendi kendime sürekli sorduğum ve cevap bulamadığım bir soru" ifadesini kullandı.

Dortmund'u çok sevdiğini belirten yıldız futbolcu,"Burada seyirci harika, ama bir üst düzeye çıkmak için yazın kulüpten ayrılmam gerekiyor" dedi.

Aubameyang, Premier Lig ile adının çok anıldığını ama kendisini etkileyen ligin farklı olduğunu söyledi.

Yıldız futbolcu, "Real Madrid ile çok dedikodum yapılıyor ama başka kulüpler de var" diye konuştu.

"80 milyon Avroluk teklif gelirse..."

Borussia Dortmund üst düzey yöneticisi Joachim Watzke, "Aubameyang için 80 milyon Avroluk teklif gelirse satabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

27 yaşındaki Gabonlu Forvet bu sezon Borussia Dortmund ile çıktığı 23 maçta 20 gol kaydetti. Aubameyang'ın kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.