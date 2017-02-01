İstanbul BŞB galibiyetle tanıştı
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İSTANBUL BŞB GALİBİYETLE TANIŞTI

İstanbul BŞB galibiyetle tanıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'nın Noliko Maaseik takımını 3-1 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Noliko Maaseik ise 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Bogdan Stoica (Romanya)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Antanovic, Özkan Hayırlı, Price (Erdem Sonat, Caner Pekşen)

Noliko Maaseik: Skladany, Bruno, Colson, Rychlicki, Maan, Wigil (Santucci, Bontje, Wolanski)

Setler: 25-19, 19-25, 25-22, 25-18

Süre: 113 dakika (28, 28, 30, 27)

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