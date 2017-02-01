Sneijder, Süper Lig ve Avrupa'da zirvede!
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SNEİJDER, SÜPER LİG VE AVRUPA'DA ZİRVEDE!

Sneijder, Süper Lig ve Avrupa'da zirvede!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sezonun geride kalan haftalarında asist performansıyla dikkat çekiyor

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Galatasaray'ın Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sezonun geride kalan haftalarında asist performansıyla dikkat çekiyor

Yıldız futbolcu Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında bu sezon iki maçta iki kez üç asist yapan tek oyuncu oldu. Hollandalı bu performansıyla bir maçta üç asist yapan Reus, Hamsik, Müller ve Ribery gibi isimleri de geride bıraktı.

Snejder, Galatasaray'ın TT Arena'da 5-1 kazandığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol atma başarısı gösterirken; Nigel de Jong,  Eren Derdiyok ve Josue'ye gol pasını veren isim oldu. 

Hollandalı yıldız sarı-kırmızıların evinde Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ettiği müsabakada da Semih Kaya, Bruma ve Sinan Gümüş'e asist yaparak iki maçta üç asist yapan tek oyuncu konumunda yer aldı.

Sneijder bu sezon ligde ise 16 maçta 2 gol atarken, 11 de asist yaptı.

 
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