ENGELSİZ AKADEMİ SPOR SALONU AÇILDI!

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile pop müzik sanatçısı Gökhan Keser de Açılış Törenine katıldı.
Engelsiz Akademi Spor Salonu, 30 Ocak Pazartesi günü düzenlenen Açılış Töreniyle birlikte engelli sporcuların kullanımına açıldı. Başta görme engelli sporcular olmak üzere tüm engelli bireylerin faydalanabileceği spor salonu, Türkiyede engelli bireyler için inşa edilen ilk spor salonu olma özelliğine de sahip. Saran Group ise Uluslararası Lions 188-T Yönetim Çevresi Federasyonu İstanbul Ulus ve Yeni Harbiye Lions Kulüplerinin 2016-2017 Dönemi Hizmet Projesi olan spor salonuna ekipman desteği verdi. Spor salonunun Açılış Törenine Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saranın yanı sıra pop müzik sanatçısı Gökhan Keser de katıldı.
Açılış Töreninde konuşan Uluslararası Lions 188-T Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı F. Mukaddes Yamaç, katkıları sebebiyle Saran Groupa ve Sadettin Sarana teşekkür ederken, projenin yapımcısı ve Göznuru İşitme ve Diyabet Komitesi Başkanı Şahnar Boşnak ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
Karanlığa karşı kutsal savaşta görme engellilerin şövalyesi oldunuz
Unutmayalım ki yaşadığımız sürece hepimiz bir engelli adayıyız. Bu sebeple Engelsiz Akademi Spor Salonuna katkıları sebebiyle Sayın Sadettin Sarana şunu söylemek istiyorum.
Kendisi de görme ve işitme engelli olan ve Lionsun en büyük misyonunu oluşturan Hellen Kellerin biz Lionslulara yaptığı çağrıda olduğu gibi karanlığa karşı kutsal savaşta görme engellilerin şövalyesi oldunuz. O kocaman kalbinizle görmeyen insanlara dokunarak onların karanlık dünyalarına ışık oldunuz. Size minnet ve şükranlarımızı sunarız.
Engelsiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Pınar Kesen ise Sadettin Sarana engelli bireylerin yüreğine dokundukları için teşekkür etti.
Bir toplum, engelli vatandaşlarının engelini kaldırmaya çaba gösterdiği ölçüde medenidir
Açılış Töreninde Engelsiz Akademi Spor Salonuna katkı verdikleri için gururlu olduklarını belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise şu açıklamayı yaptı:
Bir toplum, engelli vatandaşlarının engelini kaldırmaya çaba gösterdiği ölçüde medenidir. Bu vizyondan hareketle engelli kardeşlerimizi sporla buluşturacak, toplumsal entegrasyonlarına yardımcı olacak projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi engelli kardeşlerimizin ağabeyi olmayı sürdüreceğiz. Engelsiz Akademi Spor Salonuna destek olma fırsatı verdikleri için Lions Kulüplerinin yöneticilerine, Engelsiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Pınar Kesene ve bu anlamlı törene katılan değerli dostum Gökhan Kesere çok teşekkür ederim.
Etkinlikte konuşan Gökhan Keser ise Engelsiz Akademi Spor Salonu gibi toplumsal farkındalık yaratacak projelere gönülden destek verdiğini belirtirken kendisini davet eden Sadettin Sarana da teşekkür etti.
Saran Group, sosyal sorumluluk projeleriyle engelli bireylere yönelik toplumsal değer yaratmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.