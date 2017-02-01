ÖZKAN SÜMER'DEN ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR!

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Özkan Sümer, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Özkan Sümer, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a açıklamalarda bulundu.

Özkan Sümer'in öne çıkan değerlendirmeleri şu şekilde:

"Trabzonspor'un en azından..."

"Her şeyden önce bu hafta 3 haftalık süreçte müsabakaların yapıldığı takımların performansına bakınca yüksek performans diyemeyiz. Katılan oyuncuların elbette katkıları vardır ama artık gereksiz oyuncular alınmamalı, önce olan eski oyunculara birlikte uyumdur. Son sonuçlar Trabzonspor'un en azından iyi yolda olduğunun ifadesidir.

"Dıştan gelen yabancı oyuncular kariyerine bakılıyor ama transfer dediğimiz şey oyuncu yararlı olması ve uygunlugudur. Bir başka takımda iyi olabilir ama iyi oyuncu sende iyi olmayabilir. Bunlar dikkate edilmeyen unsurlardır.

Trabzonspor'un Mali Yönleri

"Bu esasta çok açık görüntüsü var. İzahı da son derece kolay. Kulüpler ne yazık ki olması gereken üzerinden değil, baskı üzerinden yapılandırma yaptığı için büyük bedellerle, küçük kazançlar ve sonrasında felaket yaşadığını söyleyebiliriz. Kazançlar arttıkça bu artan kazançlar da hatayı büyütüyor. Diğer imkanların yaratılması da değil çılgınca transferler yapılıyor. En önemlisi de her şeyi yabancı transfere bağlamak. Bu da yetersiz ve verimsiz hale getirdi. Ülkeden yetişen oyuncunun düşük olduğunu söyleyebiliriz."

Trabzonspor'un Altyapısı

"Dertli bir mesele... Trabzonspor'un öncelikle kusursuz olması gereken altyapı bütünlüğüdür. Ne yazık ki bundan uzak olunca da verimlilik de düşüyor. Örneğin, 1461 ilişkileri bir süreç izlemesi gerekirken, ihtiyaçlara yönelik çalışıyor. Bir başka şey de oraradaki ihtiyaçların ne olduğu, bilgi birikimin eksikliğidir. Trabzonspor o kaynak potansiyele rağmen çok sınırlı oyuncu çıkarttığını söyleyebiliriz. Son maçlarda da gördüğümüz Yusuf Yazıcı'nın tek örnek olmaması gerekirken, gele gele bir tek onun geldiğini söylebiliriz."

Ersun Yanal ve Trabzonspor

"Trabzonspor'un planlı olduğuna dair bir izlenim yok. Bugün neler olması gerekir, yarın neler, gelecekte nereye varılması gerektiği belli değil.

Akyazı Şenol Güneş Kompleksi - Medical Park Arena Hakkında

"Stad ismi Özkan Sümer olsa her alanda engel olurdum. Şenol Güneş yanlış bir tutum değil başka şeyler de söylenebilirdi. Şenol da çok örnek bir insandır. Bunun yadırganacak bir yanı yok. Avni Aker Stadı ve adına saygımız sonsuz. Trabzonspor geçmişini orada inşaa etti. Trabzonspor'un büyüklüğe ulaşmasında oranın varlığı önemlidri. Trabzonspor'un en heyecanlı, güçlü dönemlerinde olan heyecan yeni stadyumda da olması dileğim."

"Yabancı oyuncular rekabeti yükseltmez, felaketi yükseltir"

"Türk futbolu ne yazık ki iyi gitmiyor. Yabancı sayısı arttıkça, üretim zayıflıyor. Yabancı oyuncular rekabeti yükseltmez, felaketi yükseltir. Rekabet için yabancı arttıkça üretim elbette düşecek. Türk futbolu da stadla falan büyüyemez. İnsan üretim merkezli olması gerekir."

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