Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
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ALANYASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA HAZIRLANIYOR

Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligin 20. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligin 20. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde gerçekleştirilen idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda taktik uygulamalarla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sackey'in takımdan ayrı çalıştığı antrenmana milli takımlarda bulunan Gassama ve N'Sakala ile ara transferde kadro dışı bırakılan Carlos Garcia Badias ve Nuru Suley katılmadı.

İdmanı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

 
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