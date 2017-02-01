TRABZONSPOR'UN STADYUM İSMİ DEĞİŞEBİLİR!

Trabzonsporun ile Medical Park arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesinde özel bir maddenin olduğu iddia edildi.

Trabzonsporun ile Medical Park arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesinde özel bir maddenin olduğu iddia edildi.

Trabzonspor ile Medical Park arasında yapılan sponsorluk anlaşmasına göre, herhangi bir firma Medical Parkın sağladığı koşullardan daha iyi bir koşulla Trabzonsporun kapısını çalarsa sponsor değişecek.

Böyle bir durumun söz konusu olması halinde Medical Park, bu sponsora isim hakkını devredecek, tazminat talebinde de bulunmayacak. Yapılan bu anlaşma Başkan Ustanın başarısı olarak nitelendiriliyor.