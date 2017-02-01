MERSİN, FAMİLA SCHİO'YU 65-61 YENDİ

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 65-61 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 65-61 yendi.

Mersin ekibi grupta ilk galibiyetini elde ederken, Famila Schio 6. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan ekibi, pota altında kısa sürede üstünlük sağlayarak ilk 5 dakikayı 13-0 önde geçti. Bu dakikadan itibaren üstünlüğü bırakmayan Famila Schio ilk periyodu 21-13 önde kapattı.

İkinci periyotta toparlanmaya çalışan Mersin ekibi, Petronyte ve Robinson ikilisiyle bulduğu sayılarla aradaki farkı düşürdüyse de İtalya temsilcisi, Macchi ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 35-30 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılarla geçilirken, üstünlüğü bırakmayan Famila Schio son çeyreğe 53-42 önde girdi.

Maçın son periyodunda daha etkili bir oyun sergileyen Mersin Büyükşehir Belediyespor, üstünlüğü ele geçirdi. Ev sahibi ekip, özellikle Petronyte ve Henry'nin etkili oyunuyla karşılaşmayı 65-61 kazandı.

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