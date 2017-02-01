Bursaspor, Mutlu Topçu ile ilk çalışmasını yaptı
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BURSASPOR, MUTLU TOPÇU İLE İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

Bursaspor, Mutlu Topçu ile ilk çalışmasını yaptı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre yeşil-beyazlı futbolcular, Hamza Hamzaoğlu'nun istifasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Mutlu Topçu yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı.

Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Antreman, çabukluk ve kontrol pas çalışmasıyla sona erdi. 

Sakatlığı bulunan John kondisyon salonunda çalışırken, yurt dışındaki tedavisi tamamlanan Furkan Özçal takımdan ayrı koştu.

Bursaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

 

 
 
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