2020 Tokyo için "teknolojik" geri dönüşüm
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2020 TOKYO İÇİN "TEKNOLOJİK" GERİ DÖNÜŞÜM

2020 Tokyo için "teknolojik" geri dönüşüm

Dağıtılacak madalyalar, geri dönüşümden sağlanacak metallerden yapılacak.

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2020 Tokyo Olimpiyatları madalyalarının, eski ya da kullanılmayan elektronik cihazların geri dönüşümünden elde edilen metallerle yapılacağı açıklandı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, dağıtılacak madalyaların, geri dönüşümden sağlanacak metallerden yapılmasının planlandığı belirtildi. Komite Japon halkını, başta cep telefonları olmak üzere eski veya kullanmadıkları elektronik cihazları vermeye davet etti.

Kampanya sayesinde, 2020 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda kullanılacak yaklaşık 5 bin madalyanın ham maddesini oluşturacak 8 ton kadar metal (40 kilo altın, 4,92 ton gümüş, 2,944 ton bronz) toplanması bekleniyor.

Nisan ayında, Japonya'nın dört bir tarafına konulacak toplama kutuları, 8 ton hedefine ulaştıktan sonra kaldırılacak.

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