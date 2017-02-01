Bonaventura sezonu kapattı
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BONAVENTURA SEZONU KAPATTI

Bonaventura sezonu kapattı

Milan'ın orta saha oyuncusu Bonaventura, sakatlığı nedeniyle en az 4 ay forma giyemeyecek.

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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, ligde hafta sonu Udinese ile yaptıkları maçta sol bacağından sakatlanan Bonaventura'nın ameliyat edildiği ve sahalardan en az 4 ay uzak kalacağı belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol atan İtalyan mi·lli· futbolcu Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Aynı maçta ayak bileğinden sakatlanan defans oyuncusu Mattia De Sciglio'nun sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Milan, 22 haftası tamamlanan ligde bir maç eksiğiyle 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

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