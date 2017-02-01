Ziraat Bankası çeyrek finalde
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ZİRAAT BANKASI ÇEYREK FİNALDE

Ziraat Bankası çeyrek finalde

Ziraat Bankası, Bosna Hersek temsilcisi MOK Jedinstvo BRCKO takımı ile karşı karşıya geldi. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı.

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CEV Challenge Cup çeyrek finale kalma mücadelesinde Ziraat Bankası, Bosna Hersek temsilcisi MOK Jedinstvo BRCKO takımı ile karşı karşıya geldi.

Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın setleri 25-7, 25-13, 25-9  Ziraat Bankası lehine sonuçlandı ve Ziraat Bankası, CEV Challenge Cup’da çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Başkent temsilcisi IBB Polonia LONDON (Polonya) - Draisma Dynamo APELDOORN (Hollanda) maçının galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Ziraat Bankası: 3 - MOK Jedinstvo BRCKO: 0

SALON         : Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER : Ivan CHUMAK (Rusya), Andrei TARAN

SETLER       : 25-7, 25-13, 25-9 

SÜRE           : 1 saat 5 dakika

Ziraat Bankası: Jeroen Rauwerdınk, Burak Güngör, Vefa Yılmaz, Kay Van Dijk, Koray Şahin, Cüneyt Dağcı (Serkan Kılıç (L), Ersin Durgut)

MOK Jedinstvo BRCKO: Aleksa Mandic, Sasa Plavsic, Nemenja Tomic, Elvis Tatarevic, Bojan Jocic, Steve Ivanovic (Davor Dominkovic(L), Stefan Jankovic)

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