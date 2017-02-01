ZİRAAT BANKASI ÇEYREK FİNALDE

CEV Challenge Cup çeyrek finale kalma mücadelesinde Ziraat Bankası, Bosna Hersek temsilcisi MOK Jedinstvo BRCKO takımı ile karşı karşıya geldi.
Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın setleri 25-7, 25-13, 25-9 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı ve Ziraat Bankası, CEV Challenge Cup’da çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
Başkent temsilcisi IBB Polonia LONDON (Polonya) - Draisma Dynamo APELDOORN (Hollanda) maçının galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Ziraat Bankası: 3 - MOK Jedinstvo BRCKO: 0
SALON : Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER : Ivan CHUMAK (Rusya), Andrei TARAN
SETLER : 25-7, 25-13, 25-9
SÜRE : 1 saat 5 dakika
Ziraat Bankası: Jeroen Rauwerdınk, Burak Güngör, Vefa Yılmaz, Kay Van Dijk, Koray Şahin, Cüneyt Dağcı (Serkan Kılıç (L), Ersin Durgut)
MOK Jedinstvo BRCKO: Aleksa Mandic, Sasa Plavsic, Nemenja Tomic, Elvis Tatarevic, Bojan Jocic, Steve Ivanovic (Davor Dominkovic(L), Stefan Jankovic)