ALEX'TEN FLAŞ KOCAMAN İTİRAFI!

Alex de Souza, Türkiyeye dair en çok özlediği şeyin Kadıköydeki atmosfer olduğunu söyledi. Socrates dergisine konuşan Brezilyalı futbolcu Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaşım ve dostumla birlikte bir parti hazırlığında gibi hissederdim. benzetmesini yaptı.
Alex, Fenerbahçede hissettiği en büyük eksiklik sorusuna kulübün içinden yetişen genç oyuncuların yeteri kadar değer görmemesi cevabını verdi. Semihte, Olcanda ve diğer örneklerde buna şahit oldum. Elimizdeki en iyi forvet Semihti ve hep yedekteydi. Ligde gol kralı oldu, yedek bekledi. Milli Takımda goller attı, yedek bekledi. diyen brezilyalı futbolcu Anlayamadığım bir diğer şey de kulübün bazı oyunculara aşırı sabır göstermesiydi. İki-üç senelik sözleşme imzalayıp hiç gelişim göstermeyen bir sürü oyuncu gördüm. değerlendirmesinde bulundu.
Eski Fenerbahçeli, kulüpten ayrılığıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Aykut hoca ile Romanyada bir konuşmamız oldu ve ona, göreve geldiği andan itibaren beni göndermek istediğini hissettiğimi söyledim. diyen Alex O da son derece soğuk bir şekilde düşündüklerimin doğru olduğunu belirtti. Gerçekten de bensiz bir takım istiyordu. Bu beni çok üzdü. sözleriyle ayrılığın perde arkasını anlattı.
Olaylı Kasımpaşa maçından sonra iplerin koptuğunu hatırlatan Alex Maçtan sonra başkan kardeşiyle birlikte geldi. Gitmek isteyen gidebilir dediler. Ben kalacağımı belirttim. Aynı gün, Aykut hoca üçüncü blöfünü yaptı. Ayrılacağını söyledi. Güldüm; çünkü ayrılacağını üçüncü kez söylüyordu. Başkan bana, Ya Aykut Hocanın dediğini yapıp gençlerle çalışırsın ya da gidersin dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artık beni istemediklerini anladım. Maalesef bu şekilde bitti. diyerek ayrılık hikayesini özetledi.
BOŞ BİR UĞRAŞ
Alex de Souza, Galatasarayın efsanesi Hagi ile kıyaslanmasını da Boş bir uğraş olarak nitelendirdi. Alex, Hagi için fenomen benzetmesinde de bulundu.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Socrates dergisine konuştu. Brezilyalı futbolcuya Galatasarayın efsanesi Gheorghe Hagi ile kıyaslanması hakkında ne düşündüğü soruldu. Alex bu soruya Hiçbir zaman oyuncuları birbirleriyle kıyaslamam. Bir keresinde, Haginin Barcelonada oynadığı ve UEFA Kupası kazandığı için daha iyi olduğunu duydum. Öyleyse Udinesede oynamış Zicodan da mı iyiydi yani? Ayrıca size, kupalar kazanmış bir sürü oyuncu sayabilirim ama kupalara etkileri neredeyse yoktur. Bu yüzden, kıyaslama işini hiç sevmem. Bence içi boş bir uğraş. cevabını verdi. Haginın 1994 Dünya Kupasındaki performansından övgüyle bahseden Alex O, Türkiyede ve Romanyada başardıklarıyla bir fenomen. Ama benim de yaptıklarım ortada. değerlendirmesinde bulundu. Brezilyalı futbolcu kendi geçmişiyle ilgili de bir istatistiğe vurgu yaptı. Brezilya futbolunda beni çok mutlu eden bir istatistik var. Tarih boyunca sadece iki tane 10 numara benden daha fazla gol atmış; biri Pele, öteki Zico. 20 senede 423 gol attım. Oynadığım kulüplerde saygı gördüm. Bu bana yetiyor. diyen Alex Ben mi daha iyiydim, öteki mi? sorusunun hiçbir anlamı yok. Ama saygı gördüm. Bu yüzden, benim de Galatasarayın 10 numarası Hagiye saygım çok fazla. O, Türkiyenin en büyüklerinden biriydi. ifadelerini kullandı.