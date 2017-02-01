ALEX'TEN FLAŞ KOCAMAN İTİRAFI!

Socrates dergisine konuşan Brezilyalı futbolcu Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaşım ve dostumla birlikte bir parti hazırlığında gibi hissederdim. benzetmesini yaptı.

Alex de Souza, Türkiyeye dair en çok özlediği şeyin Kadıköydeki atmosfer olduğunu söyledi. Socrates dergisine konuşan Brezilyalı futbolcu Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaşım ve dostumla birlikte bir parti hazırlığında gibi hissederdim. benzetmesini yaptı.

Alex, Fenerbahçede hissettiği en büyük eksiklik sorusuna kulübün içinden yetişen genç oyuncuların yeteri kadar değer görmemesi cevabını verdi.  Semihte, Olcanda ve diğer örneklerde buna şahit oldum. Elimizdeki en iyi forvet Semihti ve hep yedekteydi. Ligde gol kralı oldu, yedek bekledi. Milli Takımda goller attı, yedek bekledi. diyen brezilyalı futbolcu Anlayamadığım bir diğer şey de kulübün bazı oyunculara aşırı sabır göstermesiydi. İki-üç senelik sözleşme imzalayıp hiç gelişim göstermeyen bir sürü oyuncu gördüm. değerlendirmesinde bulundu.

Eski Fenerbahçeli, kulüpten ayrılığıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Aykut hoca ile Romanyada bir konuşmamız oldu ve ona, göreve geldiği andan itibaren beni göndermek istediğini hissettiğimi söyledim. diyen Alex O da son derece soğuk bir şekilde düşündüklerimin doğru olduğunu belirtti. Gerçekten de bensiz bir takım istiyordu. Bu beni çok üzdü. sözleriyle ayrılığın perde arkasını anlattı.

Olaylı Kasımpaşa maçından sonra iplerin koptuğunu hatırlatan Alex Maçtan sonra başkan kardeşiyle birlikte geldi. Gitmek isteyen gidebilir dediler. Ben kalacağımı belirttim. Aynı gün, Aykut hoca üçüncü blöfünü yaptı. Ayrılacağını söyledi. Güldüm; çünkü ayrılacağını üçüncü kez söylüyordu. Başkan bana, Ya Aykut Hocanın dediğini yapıp gençlerle çalışırsın ya da gidersin dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artık beni istemediklerini anladım. Maalesef bu şekilde bitti. diyerek ayrılık hikayesini özetledi.

BOŞ BİR UĞRAŞ

Alex de Souza, Galatasarayın efsanesi Hagi ile kıyaslanmasını da Boş bir uğraş olarak nitelendirdi. Alex, Hagi için fenomen benzetmesinde de bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Socrates dergisine konuştu. Brezilyalı futbolcuya Galatasarayın efsanesi Gheorghe Hagi ile kıyaslanması hakkında ne düşündüğü soruldu. Alex bu soruya Hiçbir zaman oyuncuları birbirleriyle kıyaslamam. Bir keresinde, Haginin Barcelonada oynadığı ve UEFA Kupası kazandığı için daha iyi olduğunu duydum. Öyleyse Udinesede oynamış Zicodan da mı iyiydi yani? Ayrıca size, kupalar kazanmış bir sürü oyuncu sayabilirim ama kupalara etkileri neredeyse yoktur. Bu yüzden, kıyaslama işini hiç sevmem. Bence içi boş bir uğraş. cevabını verdi. Haginın 1994 Dünya Kupasındaki performansından övgüyle bahseden Alex O, Türkiyede ve Romanyada başardıklarıyla bir fenomen. Ama benim de yaptıklarım ortada. değerlendirmesinde bulundu. Brezilyalı futbolcu kendi geçmişiyle ilgili de bir istatistiğe vurgu yaptı. Brezilya futbolunda beni çok mutlu eden bir istatistik var. Tarih boyunca sadece iki tane 10 numara benden daha fazla gol atmış; biri Pele, öteki Zico. 20 senede 423 gol attım. Oynadığım kulüplerde saygı gördüm. Bu bana yetiyor. diyen Alex Ben mi daha iyiydim, öteki mi? sorusunun hiçbir anlamı yok. Ama saygı gördüm. Bu yüzden, benim de Galatasarayın 10 numarası Hagiye saygım çok fazla. O, Türkiyenin en büyüklerinden biriydi. ifadelerini kullandı.