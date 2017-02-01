MUSLERA, SİMOVİC'İN REKORUNA GÖZ DİKTİ!

Akhisar maçıyla Prekazi ve Mondragon'un 185 maçlık serisini yakalayan Fernando Muslera rekorun eşiğinde... Nando ligde 3 kez daha forma giydiği takdirde Zoran Simoviç'in en çok lig maçına çıkan yabancı futbolcu rekoruna ortak olacak...

1984 yazıydı... Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Nottingham Forest ile anlaşan Zoran Simoviç, Fransa'dan 3 gol yiyince Danimarka maçında kaleyi Ivkoviç'e devretmişti. Yugolar bu kez 5 golü kalede görünce Belçika karşısında eldivenler yeniden Simoviç'e giydirilmişti. Simoviç bu kez Belçika'ya diş geçiremeyince Yugoslavya turnuvayla vedalaşmış; Zoran Simoviç'in de İngiliz kulübüyle yaptığı ön anlaşma iptal edilmişti.



Alman Teknik Direktör Jupp Derwall, kendisiyle benzer kaderi paylaşan Zoran Simoviç'i Galatasaray'a istemiş; nikah uzatmadan kıyılmıştı. 1984'tan 1990'a kadar sürecek bir dönem başlamıştı. Karadağlı oyuncu degajları, libero gibi topu oyuna sokuşuyla kısa sürede farkını ortaya koymuştu. Her Avrupa maçında ismini panterle özdeşleştirmiş hatta 1988-89 sezonundaki Kahramanmaraş maçında attığı penaltı golüyle zihinlerde tatlı bir iz bırakmıştı. Zoran Simoviç; 6 sezon formasını giydiği Galatasaray'da kaleciliğe yeni bir yorum getirirken 188 kez lig maçına çıkarak 'en çok forma giyen yabancı futbolcu' unvanıyla İstanbul'dan ayrılmıştı.



Yine 1984 yılında Bahtiç'in transferi gerçekleşmeyince Zoran Simoviç devreye girmiş ve Cevad Prekazi'nin sarı-kırmızılı renklere kazandırılmasını sağlamıştı. O Prekazi, Galatasaray ile 185 kez lig maçına çıkarken 2000'lerde bu kez başka bir yabancı futbolcu rekora yaklaşmıştı. Claudio Taffarel’den sonra kalenin emanet edildiği Faryd Mondragon 6 sezonda iki kez şampiyonluk yaşarken Prekazi gibi 185 lig maçında forma giymişti. Mondi, Zoran Simoviç'in rekoruna 3 kala Köln'ün yolunu tutmuştu.



SİMOVİÇ GİBİ, TAFO GİBİ, MONDİ GİBİ...



Zoran Simoviç'in rekorunu şimdilerde Uruguaylı bir yıldız kırmak üzere: Fernando Muslera... Galatasaray'ın 2011 yılında kalecisini aradığı günlerde çıkagelmişti Muslera... Müngersdorf'da Hoddle, Fofana ve Weah'ın karşısında dimdik duran, 90 dakika sonrasında elinde Türk bayrağı ile tur atan Simoviç gibi bir kaleciyi; Parken'de Henry'nin vuruşunu fizik kurallarına inat çıkaran Taffarel gibi bir kaleciyi; 14 Mayıs'ta Ali Sami Yen çimlerinde ağlayan, ağladıkça ağlatan Mondragon gibi bir kaleciyi ararken çıkagelmişti.



Dünyanın en iyi 7. kalecisinden biri olarak Galatasaray'a adım atmıştı. Taffarel ve Mondragon sonrası kalede yine bir Güney Amerikalı vardı. İlk sezonunda şampiyonluk yaşarken 16 maçta kalesini gole kapatarak yine Taffarel ve Mondragon'un 15'er maçlık rekorunu kırmıştı. O sezon Manisaspor maçında penaltıdan bir de gol atarak Zoran Simoviç'e selam çakmıştı.



PREKAZİ VE MONDRAGON’U YAKALADI



Fernando Muslera, 6. sezonunu yaşadığı sarı-kırmızılı takımda 10 resmi kupa kaldırarak Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale ederken 6-0 kazanılan Akhisar maçında 185. lig maçına çıkmış oldu. Fernando Muslera ligde Kayserispor maçında forma giydiği takdirde Mondragon ve Prekazi'nin 185 maçlık serisinin önüne geçecek. Uruguaylı yıldız Rizespor ve Beşiktaş derbisinde sahaya çıktığında ise Zoran Simoviç'in 188 lig maçlık rekorunu egale edecek. Antalyaspor deplasmanı ise Fernando Muslera'nın rekor maçı olacak.