AROMA’DAN BURSASPOR’A VİTAMİN DESTEĞİ

Türk futboluna yeni yetenekler armağan eden Bursaspor altyapısı, Aroma’yla bir adım önde… Aroma’nın %100 katkısız meyve sularıyla vitamin desteği verdiği Bursaspor altyapısı yeşil sahada fırtına gibi esiyor.

Türk futboluna birbirinden önemli yetenekleri hediye geden Bursaspor altyapısı, Aroma’yla güçleniyor. Bursa topraklarında doğan Aroma, yeşil-beyazlı kulübün altyapısına %100 meyve sularıyla vitamin takviyesinde bulunuyor. Bursaspor’un gelecek vadeden yıldız adayları Aroma’yla hem susuzluğunu gideriyor hem de vitamin takviyesiyle rakiplerinden daha çok koşup, mücadele edebiliyor.



Aroma’yla güçlenip formayı giydiler



Bursaspor’da bu sezonun ilk yarısında Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş gibi altyapıdan yetişen genç yetenekler forma şansı bulmuştu. Ligin ikinci yarısında da Aroma’yla güçlenen altyapının yıldızları Süper Lig’de forma giymek için mücadelesini sürdürecek.



%100 kadrosu çok geniş



Türkiye’yi %100 meyve suyu ile tanıştıran ilk markalardan biri olan Aroma, bu gruptaki geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor. Aroma; portakal, üzüm, elma, domates, kayısı-elma, nar-elma, vişne-elma,şeftali-elma ve karışık meyve sularının bulunduğu %100 kadrosuna yeni bir takviye yaptı. Türkiye’de ilk defa %100 mango-elma suyu, Aroma farkıyla tüketicilerinin beğenisine sundu.