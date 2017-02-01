STATLARDA YENİ ÇILGINLIK: İŞARET FİŞEĞİ

Almanya'da statlarda yeni bir çılgınlık başladı. Havai fişekler, meşaleler ile yetinmeyen azgın taraftarlar, işaret fişekleri atmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon bir maçta gemilerin kullandığı işaret fişeklerinden biri yedek kulübesine isabet etmişti. Son hafta oynanan Leverkusen - Mönchengladbach maçında ise yepyeni bir işaret fişeği sahaya düştü. Yardım isteyen gemilerin fırlattığı paraşütlü işaret fişeklerinden biri ceza sahasının içine düştü. Leverkusen tribününden atılan fişek nedeniyle hakem Deniz Aytekin maçı durdurmak zorunda kaldı.



Paraşütlü fişekler yanarken 1200 derece ısıya ulaşıyor. Denize düştükleri zaman sönmediği için karada da herhangi bir şekilde söndürmek mümkün değil. Fişek sönünceye kadar beklemek gerekiyor. Fişekte kullanılan yanıcı madde asit de içerdiğinden solunum yollarında da yanmalara neden oluyor. İşaret fişekleri internet üzerinden rahatlıkla temin edilebiliniyor.



Leverkusen Kulübü şimdi fişeği atanların belirlenmesi için çalışıyor. Kulüp alacağı para cezasını bu kişi veya kişilerden tahsil etmek için hukuki yollara başvuracak.



DHA

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