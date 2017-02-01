Göztepe'den gittiler, banko oldular!
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GÖZTEPE'DEN GİTTİLER, BANKO OLDULAR!

Göztepe'den gittiler, banko oldular!

Göztepe'nin ara transferde kiralık verdiği Mehmet Erdem, İsmail Can, Gökhan Karadeniz, Famoussa Kone ve Fatih Kuruçuk yeni kulüplerinde banko oldu.

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Eski takımı Samsunspor'a dönen Kone, 3 maça da ilk 11'de başlarken, takımının 3-0 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1 de gol attı. Göztepe formasıyla ligde siftah yapamayan Malili futbolcu, Samsun'da golü hatırladı. Bandırmaspor'a kiralık giden Gökhan da yeni takımına çabuk uyum sağladı. Bordo beyazlılarla 3 müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu tümünde 90 dakika sahada kaldı ve 2-0 galip geldikleri Samsun maçında 1 asist yaptı.

Göztepe'ye 2014-15 sezonunun devre arasında Ankaragücü'nden gelen Mehmet Erdem de Büyükşehir Gaziantepspor'da formayı kaptı. Deneyimli oyuncu Göztepe'de çalıştığı Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 3 maçta da 90 dakika oynadı. Mehmet, 2-2 biten Göztepe randevusunda  takımına 90+5'inci dakikada penaltı kazandıran isim oldu.

Göztepe'nin gençlerinden Fatih, 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor'da ikinci yarıdaki tüm maçlarda forma giyerken, geçen hafta Ofspor'a imza atan İsmail Can da son oynanan Fethiye sınavında ilk 11'de başladı.   

Onur ATIŞ  - DHA

 

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