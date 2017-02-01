Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu'na iptal davası açıldı
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TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU GENEL KURULU'NA İPTAL DAVASI AÇILDI

Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu'na iptal davası açıldı

Genel kurulu için 27 Ocak 2017 tarihinde Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne usule aykırı yapıldığı gerekçesi ile iptal davası açıldı.

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Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan genel kurulu için 27 Ocak 2017 tarihinde Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne usule aykırı yapıldığı gerekçesi ile iptal davası açıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan seçimlerinde başkan adaylığı için imza toplayan Seyfettin Gebeş'in adaylığı kabul edilmemişti. Bu nedenle Gebeş, genel kurulun iptali için avukatı Ömer Faruk Eski aracılığı ile dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, adaylık başvurusunun reddedilmesi nedeniyle genel kurulun iptalini istedi. Gebeş'in avukatı Eski tarafından 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasında kanıt olarak federasyon başkanlığına yazılmış itiraz dilekçesi, federasyona yapılan itirazın reddine ilişkin karar, Spor Tahkim Kurulu'na itiraz dilekçesi, Spor Tahkim Kurulu kararı, adaylık başvuru formu, adaylık başvurusu reddi, Danıştay kararı delil olarak gösterildi.

Ercan ATA - DHA

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