MOTOSİKLETTE ANLAMLI SEZON AÇILIŞI

Motosiklette 2017 sezonu, hafta sonu İzmir’de düzenlenecek Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı ile açılacak.

Motosiklette 2017 sezonu, şehit polis memuru Fethi Sekin anısına İzmir’in Urla ilçesinde 4-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek enduro yarışıyla açılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sportif faaliyetlere sosyal anlam yüklemeyi önemsediklerini söyledi.



İzmir Adliye binası önündeki terör saldırısının büyük bir faciaya dönüşmesini şehit polis Fethi Sekin’in önlediğine dikkati çeken Uçar, "2017 yarış sezonunu Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı ile açıyoruz. Hem sezonu açmış hem de canı pahasına ülkesini savunan şehit polisimizi anmış olacağız." dedi.



Uçar, katılımın yüksek olmasını beklediklerini belirterek, "Tüm yarışçılarımızı bilgilendirdik. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Yarışın gelirini motosiklet üzerinde görev yapan şehit polisimizin ailesine bağışlayacağız." diye konuştu.



2017 yarış takvimi hakkında da bilgi veren TMF Başkanı Uçar, "Yarış sayımızı artıracak şekilde bir planlama yaptık. Yarış takvimini en kısa zamanda yayınlayacağız. Yarış sayımızda geçen seneye oranla artış olacak. Bazı özel organizasyonlar planladık. Daha yoğun bir sezon yarışseverleri bekleyecek." ifadelerini kullandı.

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