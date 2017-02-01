KARŞIYAKA'DA CAN ERDEM'İN GOL ORUCU

Karşıyaka'da takımın en skorer ismi Can Erdem, 4 maçtır gol sevinci yaşayamadı.

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ankaragücü mağlubiyetiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Karşıyaka'da takımın en skorer ismi Can Erdem, 4 maçtır gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon attığı 7 golle Karşıyaka'nın hanesine yazdırdığı 33 puanın 14'üne direkt katkı yapan Can, son olarak 11 Aralık'ta 1-0 kazanılan 1461 Trabzon maçında ağları sarstı.



Karşıyaka'da Kayseri Erciyessporla oynanacak deplasman maçı öncesi orta sahadaki eksikler ise teknik heyeti düşündürüyor.



Ankaragücü randevusunun son anlarında kırmızı kart gören ön libero Arif'in cezalı olduğu Karşıyaka'da aynı müsabakada üst adalesinden sakatlanarak oyun dışı kalan diğer ön libero Mustafa Aşan da henüz takımla antrenmanlara çıkamadı. Mustafa'nın Kayseri Erciyesspor maçına yetişme ihtimalinin zayıf olduğu öğrenildi. Karşıyaka'da orta sahada bu ikilinin yerine Fatih ve asıl mevkisi stoper olan Abdülhamit'in görev yapması bekleniyor.



DİVANLA TOPLANTI



Karşıyaka'da divan kurulu olağan bilgilendirme toplantısı, Yalı Caddesi'ndeki Yelken Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral ve Başkan Yardımcısı Halil Zeki Osma, divan üyelerine kulübe yapılacak stadın yeni ihale süreciyle ilgili bilgi verdi. Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ ve yönetimde muhasip üye olarak görev yapan Basketbol Şube Sorumlusu Serdar Işıldar ise, kulübün gelir ve giderleri ilgili mali durum bilgilerini aktarıp divan üyelerinin sorularını cevaplandırdı.



Ergin KARATAŞ - DHA