AMSTERDAM ARENA'YA TÜRK İMZASI

Hollanda'nın simge stadyumu Amsterdam ArenA'nın tarihindeki en geniş çaplı renovasyon çalışması, Rönesans Holding bünyesindeki inşaat şirketi Ballast Nedam tarafından yapılacak.

Dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketleri arasına adını yazdıran Rönesans Holding'in şirketlerinden Ballast Nedam, Amsterdam ArenA'nın, açıldığı 1996 yılından bu yana en geniş çaplı renovasyon çalışmasını gerçekleştirecek. Amsterdam ArenA'nın kurucuları arasında da yer alan Ballast Nedam şirketi, stadyumu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazır hale getirecek. "ArenA 2020" adı verilen proje, toplam üç aşamadan oluşacak.



İlk aşama, stadyumun doğu kanadını kapsayacak ve ayrıntılı mühendislik hizmetleri sağlanacak. Birinci aşama çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak ikinci aşamada, güney kanadı ve son aşamada ise kuzey kanadındaki çalışmalar tamamlanacak. Proje ile stadyumun birinci ve ikinci katlarındaki tribünlerinin ardında yer alan hollerin genişletilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında ilave asansörler, tuvaletler, yiyecek-içecek noktaları ve yürüyen merdivenler de yapılacak. Stadyumdaki koltuk sayısının ise aynı kalacağı açıklanırken, Amsterdam ArenA'nın görünümünün içbükeyken dışbükey olacağı ifade edildi.



Amsterdam ArenA CEO'su Henk Markerink, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 20 yıl boyunca ArenA, kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam etti. Bu büyük çaplı yenileme projesi de aynı vizyon çerçevesinde gerçekleşiyor. Yenileme projesi ile ArenA, dünyanın en iyi futbol stadyumları liginde oynamaya devam edecek. Hedefimiz, Ballast Nedam ile ilk günden bu yana süregelen işbirliğimizin gelecekte de aynı şekilde devam etmesi" ifadesini kullandı.



Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erman Ilıcak ise, "Avrupa şehirlerinin en büyük projelerinde Rönesans imzası bulunması, sadece bizim için değil Türkiye için de gurur kaynağı. Bu büyük proje ile uluslararası çapta önemli bir imza daha attık. Rönesans Holding grup şirketlerinden Ballast Nedam'ın kurucuları arasında yer aldığı Amsterdam ArenA ile değerli bir işbirliği içindeyiz. Bu işbirliğini geleceğe de taşımayı hedefliyoruz" dedi.



Satın alma sonrasında Ballast Nedam'a 130 milyon Euro sermaye aktardıklarını kaydeden Dr. Erman Ilıcak, şirkete yönelik planları hakkında şu bilgileri verdi:



"Buraya küçük işler yapmaya değil, başarı hikayesi yazmaya geldik. Ballast Nedam, köprü ve tünel gibi altyapı projelerinde güçlü bir konumda. Bu bilgi birikimi ve Rönesans markası, farklı pazarlarda ve yeni coğrafyalarda da kullanılabilir. Bununla birlikte, önümüzdeki dört-beş yılın odak noktası, inşaat alanında en fazla umut vaat eden Hollanda olacak. Hedefimiz, 2019'da iş hacmimizi iki katına çıkarmak."



Orhan SENCER - DHA

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