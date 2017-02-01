AĞIT KABAYEL ŞAMPİYONLUK İÇİN DÖVÜŞECEK

Almanya'nın ağır sıklet boksta yeni ümidi Ağıt Kabayel, cumartesi akşamı Avrupa Şampiyonluğu unvan maçı için ringe çıkacak. Kabayel, halen sahipsiz olan unvanı ele geçirmek için Belçikalı Herve Hubeaux ile karşılaşacak.

Almanya doğumlu 24 yaşındaki Ağıt Kabayel, bugüne kadar yaptığı 15 karşılaşmayı da kazandı.

91 kilodaki Ağıt, maçlarının dışında Wladimir Kliçko'yu yenip dünya şampiyonu olan Tyson Fury ve ağır sıkletin yeni yıldızı Anthony Joshua ile de antrenmanlar yaptı.



Boksa başlamadan önce kickboks çalışmaları yapan ve geçimini gece kulübü ve diskoteklerin girişinde korumalık yaparak kazanan Ağıt, spor sayesinde düzenli bir yaşama döndüğünü söylüyor.

"Çocukluğum ve delikanlılığım tam bir gettoda geçti. Boks sayesinde oradan kurtuldum" diyen Kabayel, dünya şampiyonluğu için yeterli kaliteye sahip olup olmadığını önümüzdeki iki yılın göstereceğini söyledi.

Avrupa Şampiyonluğu unvan maçı Magdeburg'da yapılacak.



ETİKETLER