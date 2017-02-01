DENİZLİSPOR İÇ TRANSFERE YÖNELECEK

2 dönem transfer yasağını oyuncuya olan borcunu ödemesine rağmen ara transfer döneminde kaldıramayan Denizlispor, iç transfere yönelecek.

FIFA'nın eski futbolcularından Daniel Dimov'un alacakları nedeniyle verdiği 2 dönem transfer yasağını oyuncuya olan borcunu ödemesine rağmen ara transfer döneminde kaldıramayan Denizlispor, iç transfere yönelecek.



Denizlispor, yasağın yaz döneminde de kalkmama ihtimalini göze alarak kadrodaki isimlerle görüşerek sözleşmelerini uzatacak. Daha önce sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek isimlerle masaya oturup anlaşan yönetim, diğer futbolcularla da sözleşme yenileyecek. Bu sayede kadro iskeletini koruyacak yeşil siyahlılar, diğer yandan yasağı kaldırma girişimlerini de sürdürecek.



Süper Lig ve TFF 1'nci Lig'de sezona 1 haftalık Ziraat Türkiye Kupası maçları arası verilmesi nedeniyle 4 gün tatil yapan Denizlisporlu futbolcular, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanının hazırlıklarına başladı. 11 Şubat Cumartesi günü oynanacak maç, ev sahibi ekibin sahasının bakımda olması nedeniyle İstanbul Vodafone Arena'ya alındı.



Basın Sözcüsü Taner Atilla, futbolcuların hesaplarına alacaklarının bir kısmını yatırdıklarını da söyleyerek, "50 bin TL'si prim, kalan miktarı maç başı olmak üzere kadroya 400 bin TL dağıttık. Gelecek paralara göre futbolcu arkadaşlarımıza ödemelerini yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Osman Nuri BOYACI - DHA