ARDA TURAN'DAN 300 EURO BAHŞİŞ

Burcu Esmersoy, gittiği kulüpte Arda Turan'ı görünce mekanı terk etti. İddialara gülüp geçen Turan, gecenin sonunda valeleri sevindirdi.

Suncu Burcu Esmersoy ile Barcelonalı Arda Turan'ın arasından bir ara su sızmaz, ünlü sunucu İspanya tatilinde milli futbolcunun evinde kalırdı.



Mayıs 2015'te Arda Turan, Aslıhan Doğan ile aşk yaşamaya başlayınca ikilinin dostluğu sekteye uğradı.



O günlerde Esmersoy, 'Arda benim omuzunda ağladığım biri. Aramızdaki ilişki aşktan büyük. dostluk dediğin beklemek ve sana döndüğünde kollarını açmaktır' açıklaması yaptı.



300 EURO BAHŞİŞ

Arda Turan, sosyetik sevgilisi Aslıhan Doğan'dan, Burcu Esmersoy da 1,5 yıl aşk yaşadığı Tuna Aksu'dan ayrıldı ancak ikilinin arası düzelmedi.



Arda Turan geçen hafta İstanbul'daydı. Posta'da yer alan habere göre; Emirgan'daki Gizli Kalsın'da eğlenirken mekana Burcu Esmersoy da geldi. Burcu Esmersoy, ünlü futbolcuyu görünce kulüpten apar topar ayrıldı. Arda Turan bu duruma gülüp geçti. Gece yarısı ayrılırken de valelere 300 euro yani yaklaşık 1300 TL bahşiş verdi.

ETİKETLER