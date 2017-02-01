Fenerbahçe'de flaş gelişme! Affedildiler
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FENERBAHÇE'DE FLAŞ GELİŞME! AFFEDİLDİLER

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Affedildiler

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...

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Fenerbahçe'de Emenike ve Van der Wiel affedildi. Fenerbahçeli iki futbolcu, takımlarının 2 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmana katılacak.

Fenerbahçe'de 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike ile Hollandalı oyuncu Gregory van Der Wiel affedildi.

Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Emenike ile Van der Wiel, tekrar takıma dahil edildi.

İki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça hazırlanan sarı-lacivertli takımın 2 Şubat'taki antrenmanına katılacağı bildirildi.

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