Bruma'dan transfer açıklaması
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BRUMA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Bruma'dan transfer açıklaması

İspanyol basınına konuşan genç yıldız, "Benim için en büyük takım Galatasaray" dedi.

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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, transfer iddialarına açıklık getirdi; "Galatasaray'ın oyuncusuyum, buraya odaklandım" dedi.

Galatasaray'da bu sezon iyi bir performans sergileyen Burma, İspanya basına açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Daha büyük bir takıma gitmek istiyor musun? sorusuna, "Şu an benim için en büyük takım Galatasaray" cevabını verdi.

Bruma, Galatasaray'da hayatının en iyi anlarını yaşadığını vurguladı, kendisi için her şeyin harika gittiğini ifade etti.

Hakkında çıkan transfer dedikodularına da açıklık getiren Bruma, "Başka kulüplerin benimle ilgilendiğini görmek güzel ama ben Galatasaray'ın oyuncusuyum ve buraya odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

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