Etien Velikonja'nın lisansı çıkarıldı
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ETİEN VELİKONJA'NIN LİSANSI ÇIKARILDI

Etien Velikonja'nın lisansı çıkarıldı

Devre arası takviye çalışmalarının hızlı takımlarından Gençlerbirliği, son transferini yaptı.

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Devre arası takviye çalışmalarının hızlı takımlarından Gençlerbirliği, son transferini yaptı.

Başkent ekibi, Sloven forvet Etien Velikonja'yı renklerine bağladı.

Transferin son gününü hareketli geçiren Kırmızı-Siyahlılar, Anıl Karaer'in ardından yeni bir transfere daha imza attı.

Gençlerbirliği, Slovenya ekibi Olimpija'da forma giyen 28 yaşındaki Velikonja ile 1,5 sezonluğuna anlaşma sağladı.

Transfer döneminin gününde TFF'den kaynaklı sorunlar nedeniyle oyuncunun lisansı, bugün çıkarıldı.

Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Sloven oyuncu, 5 gol attı.

Velikonja, Slovenya Milli Takımı'nda ise 3 maça çıktı.

 
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