GALATASARAY'DA ENDOĞAN ADİLİ SÜRPRİZİ

Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde kadro dışı bıraktığı futbolcusu Endoğan Adili'yi affederek, lisansını çıkarttı.
Sarı kırmızılı yönetim, 2013-2014 sezonu devre arasında transfer edilen İsviçre asıllı genç oyuncuyu, A Takım kadrosuna dahil etti.
Üç yıldır Galatasaray'da düşünülmeyen Endoğan Adili, bu sezon başından itibaren de kadro dışıydı.
Geçtiğimiz günlerde Endoğan Adili için Federasyona başvuran yönetim, 22 yaşındaki oyuncunun lisansını da çıkardı.
Endoğan Adili, yarından itibaren Galatasaray A Takımı ile antrenmanlara çıkacak.