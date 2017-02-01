Steven Gerrard göreve başladı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

STEVEN GERRARD GÖREVE BAŞLADI!

Steven Gerrard göreve başladı!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpoolda efsaneleşmiş isimlerden biri olan Steven Gerrard, işbaşı yaptı.

293 Okunma

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpoolda efsaneleşmiş isimlerden biri olan Steven Gerrard, işbaşı yaptı.

Efsane futbolcu Gerrard, bu sabah Liverpool Akademi antrenörü olarak yeni görevine başladı. Bundan sonra genç oyuncuların mesleki gelişimi için uğraş verecek olan Gerrard, Akademi direktörü Alex Inglethorpenin rehberliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan Gerrardın Liverpoolda yeniden görev alıyor olmasını taraftarlar sevindirici gelişme olarak nitelendirdi. Gerrard, akademi antrenörü olarak göreve başladığı ilk günde çeşitli notlar aldı ve bazı yıldız adaylarıyla da birebir konuşma yaptı.

36 yaşında futbolu bırakan Steven Gerrard, MLS ekiplerinden LA Galaxyde son olarak görev almıştı. Gerrard, İngiltere Milli Futbol Takımında a 114 maçta 21 kez gol atmıştı. 

 
ETİKETLER
Etien Velikonja'nın lisansı çıkarıldı
"Hapis yatan adam, Gençlerbirliği'nde başkanlık yapamaz"
Gençlerbirliği'nin kupa hesapları
"Kupanın hedefli takımlarından biriyiz"
Ankaragücü istedi, Etimesgut'a yar oldu!
TSYD Ankara'dan Gençlerbirliği'ne taziye ziyareti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿