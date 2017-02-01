NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDA LAGERBACK DÖNEMİ

Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Lagerback ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tecrübeli teknik adam, milli takımlar bazında İsveç, Nijerya ve son olarak İzlanda'nın başında görev yapmıştı. Lagerback ve Heimir Hallgrimsson yönetimindeki İzlanda Milli Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

Lagerback, 2018 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kuzey İrlanda ile 26 Mart'ta yapacakları maçta, Norveç Milli Takımı başındaki ilk sınavına çıkacak.