ARA TRANSFERİN EN'LERİ

Çin Süper Ligi takımları, Avrupa'daki liglerden yalnızca İngiltere Premier Lig'in gerisinde kaldı.

Ara transfer döneminde en fazla harcamanın yapıldığı İngiltere Premier Lig'i, transfer döneminin 28 Şubat'a kadar devam ettiği Çin Süper Ligi izledi.

İngiltere Premier Lig, kış dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2016-17 sezonunda da korudu. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, ocak ayı boyunca 257,05 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, son 3 yıldır transfere ayırdıkları bütçelerle dikkatleri üzerine çeken Çin ekipleri takip etti.

İlk transfer döneminin 1 Ocak-28 Şubat tarihlerini kapsadığı Çin Süper Ligi'ndeki 16 kulüp, bonservisler için ödedikleri 218,79 milyon avroyla 2016'nın ocak ayında gerçekleştirdikleri 161,92 milyonluk harcamanın, oldukça üstüne çıktı.

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında (toplam 4 transfer dönemi) 187,16 milyon, geçen sezon ise 406,4 milyon avroluk gideri olan Çin Süper Ligi takımları, bu trend sürerse 2017'de yeni bir rekor kıracakmış gibi duruyor.

İngiltere Premier Lig ve Çin Süper Ligi'ni, 151,3 milyon avroyla Ligue 1 (Fransa), 99,26 milyon avroyla Bundesliga (Almanya) ve 95,84 milyon avroyla Serie A (İtalya) izledi.

Spor Toto Süper Lig ise 23,83 milyon avroluk giderle 11. sırada yer aldı.

2016-17 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 lig şöyle sıralandı:

Lig Ülke Harcama miktarı (avro) 1 Premier Lig İngiltere 257,05 milyon 2 Çin Süper Ligi Çin 218,79 milyon 3 Ligue 1 Fransa 151,3 milyon 4 Bundesliga Almanya 99,26 milyon 5 Serie A İtalya 95,84 milyon 6 İngiltere Championship İngiltere 48,66 milyon 7 Liga MX Meksika 38,72 milyon 8 Belçika Birinci Ligi Belçika 28,95 milyon 9 Rusya Premier Lig Rusya 28,51 milyon 10 MLS ABD 26,12 milyon

En fazla harcayan PSG

Ligue 1 şampiyonluğunu son 4 yılda açık ara kazanmasının ardından bu sezon Monaco ve Nice ile çekişen Paris Saint-Germain (PSG), yarışta öne geçmek için ara transferde kesenin ağzını açtı.

Kadrosuna kattığı Julian Draxler (Wolfsburg) için 40, Gonçalo Guedes (Benfica) için ise 30 milyon avroyu gözden çıkaran PSG, transfere en fazla para harcayan takımlar sıralamasında zirveye yerleşti.

Çin'de yaşanan transfer hareketliliğindeki en büyük paya sahip Şanghay SIPG, Tianjin Quanjian ve Şanghay Greenland Shenhua, kış döneminde en fazla bonservis ödeyen 6 kulüp arasına girdi.

Teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getiren Şanghay SIPG, 67 milyon avroluk transfer gideriyle 2. sırayı aldı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Oscar için Chelsea'ye 60 milyon avro ödeyen kulüp, Özbek futbolcu Odil Akhmedov'u da 7 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Bu sezon Çin Süper Ligi'ne yükselen, Fabio Cannavaro yönetimindeki Tianjin Quanjian ise 48,5 milyon avroluk harcamasıyla 3'üncülüğe yerleşti. Kulübün en dikkati çeken transferleri, 20 milyon avroya Zenit'ten aldığı Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel ve 18 milyon avro karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Alexandre Pato oldu.

2016-17 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüp şöyle:

Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro) 1 Paris Saint-Germain Fransa 70 milyon 2 Şanghay SIPG Çin 67 milyon 3 Tianjin Quanjian Çin 48,5 milyon 4 Crystal Palace İngiltere 41,6 milyon 5 Marsilya Fransa 38,3 milyon 6 Şanghay Greenland Shenhua Çin 36,9 milyon 7 Wolfsburg Almanya 33 milyon 8 Manchester City İngiltere 32 milyon 9 Everton İngiltere 31,7 milyon 10 Juventus İtalya 29 milyon

Benfica'nın kasasına 48 milyon avro girdi

Portekiz kulübü Benfica, 2016-17 kış transfer döneminde cebini en fazla dolduran takım olarak dikkati çekti.

Fransız ekibi PSG'ye sattığı Gonçalo Guedes'den 30 ve İngiltere Championship'de mücadele eden Wolverhampton Wanderers'a gönderdiği Helder Costa'dan 15 milyon avro gelir elde eden Benfica, Filip Djuricic için de İtalyan kulübü Sampdoria'dan 3 milyon avro bonservis aldı.

Benfica'yı, Julian Draxler'i 40 milyon avro karşılığında PSG'ye satan Almanya'nın Wolfsburg takımı takip etti. Wolfsburg, ara transfer döneminde 46,5 milyon avroyu cebine koydu.

Brezilya'nın Palmeiras takımı ise Gabriel Jesus için İngiliz ekibi Manchester City'den aldığı 32 milyon avro bonservisle transfer geliri sıralamasının 3. basamağına yerleşti.

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