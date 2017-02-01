JUDODA DEVŞİRME SPORCU DÖNEMİ

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Vitrinimiz olacak ve olimpiyatlarda madalya alabilecek bir iki devşirme sporcuyu bünyemize katacağız. Bunlar elimizde sporcu olmayan sıkletlerde bulunacak." dedi.

Türkiye Veteranlar Judo Milli Takımı'nın kampı için Eskişehir'e gelen Huysuz, yaptığı açıklamada, Eskişehir'de judo sporu açısından çok güzel tesislerin olduğunu söyledi.

Judo sporunun her aşamasında bulunduğunu hatırlatan Huysuz, şöyle konuştu:

"Judoya 1987 yılında başladım. 30 yıldır bu camianın içerisindeyim. İki kez Türkiye Judo Milli Takımı adına olimpiyatlara katıldım. Alttan en üste geldik. Judodaki bütün sorunları biliyoruz. İnsanları ve bu sporu yapanları tanıyoruz. Elimizde çok büyük veriler, doneler ve altyapılar var. 8 yıldır federasyonumuz büyük bir ivme kazandı. Ülke genelinde büyük bir sporcu ve antrenör kapasitesine sahibiz. 21 bin aktif sporcumuz var. Bunların 12 bini erkek, geriye kalanı kadınlardan oluşuyor. 90 bin lisanslı judo sporcusu bulunuyor. Ülke genelinde 250-300 bin kişilik büyük bir camiayız. Son 4 olimpiyatta madalya kazanamadık. 2016'da olimpiyat 5'incisi çıkarttık. Judonun beşiği olan Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020'de düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Huysuz, her sporcunun madalya kazanma şansının bulunmadığını dile getirerek, judoda ahlaklı, yaşadığı ülkenin değerlerini bilen, ülkesini seven güzel bir nesil yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Sporda madalya kazanmanın önemine de değinen Huysuz, "2020'deki olimpiyatlara en fazla sporcuyla gitmek istiyoruz. 14 sıkletin 8'inde olmak istiyoruz. Geçen yıl Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 olimpiyatlarına 4 sporcuyla katıldık. 2020'de bu sayıyı 8'e çıkartmak istiyoruz. Ne kadar çok sporcuyla gidersek madalya şansımız o kadar artıyor." ifadelerini kullandı.

- "Devşirme sporcuları, lokomotif yapacağız"

Huysuz, şu anda judoda yerli sporcuları aktif olarak kullandıklarını anımsattı.

Takımı taşıyacak ve lokomotif olacak bir iki devşirme sporcuyu bünyelerine katmayı planladıklarını anlatan Huysuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vitrinimiz olacak ve olimpiyatlarda madalya alabilecek bir iki devşirme sporcuyu bünyemize katacağız. Bunlar elimizde sporcu olmayan sıkletlerde bulunacak. Bir iki tane, olimpiyatlarda madalya almış, genç ve takımı taşıyacak insanları getirmek istiyoruz. Onları getirdiğimizde Türkiye Judo Milli Takımı'nı ileriye taşıyacaklar. Bizim çocuklarımız onları örnek alacak. Devşirme sporcular madalya getirdiğinde bizim çocuklarımız da onların imkanlarını kullanacak. Kendi çocuklarımız arasında da yetenekli olanlar var. Onları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Onları ortaya çıkartmamız için de vitrine, örnek sporcuya ihtiyacımız var. İki devşirme sporcu getirip, onların peşinde koşmayacağız. Onları lokomotif yapacağız. Devşirme sporcularla 2020'de madalya alıp, 2024'te de kendi çocuklarımızla madalya kazanacağız."