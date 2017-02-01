BEŞİKTAŞ'IN ACI GÜNÜ

Beşiktaş Kulübünde geçmiş dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapan Seyfi Karaca vefat etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaşımız'da geçmiş dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapan, önemli hizmetlerde bulunan, aynı zamanda divan kurulu üyemiz de olan Seyfi Karaca'nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Karaca'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Karaca için Perşembe günü Vodafone Arena'daki kulüp binasında bir tören düzenleneceği kaydedildi. Seyfi Karaca'nın cenazesinin, daha sonra Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.