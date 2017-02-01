İŞTE BONSERVİSİ EN YÜKSEK FUTBOLCULAR

Avrupa'da ara transfer döneminin sona ermesinin ardından, yüksek bonservis bedeliyle takım değiştiren futbolcular göze çarptı.

FIFA kuralları gereği 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta biten ara transfer dönemi, ödenen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle hareketli geçti.

Bu dönemde en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan isim Çin Süper Lig'in yolunu tuttu. İlk 5'teki diğer futbolculardan ikisi Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) kadrosuna katıldı. Birer futbolcu ise Manchester City ve Olympique Marsilya'ya imza attı.

- En yüksek bonservis bedeli Oscar'a

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Oscar, Çin Süper Lig takımlarından Şanghay SIPG'e 60 milyon avroya transfer olarak ara dönemin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu oldu.

Oscar'ı, Alman ekibi Wolfsburg'dan PSG'ye geçen Julian Draxler takip etti. 23 yaşındaki Alman futbolcu Draxler, 40 milyon avro bonservis bedeliyle PSG'nin yolunu tuttu. Fransız kulübü ayrıca Portekiz ekibi Benfica'dan 20 yaşındaki Gonçalo Guedes'i 30 milyon avroya transfer etti.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile ligde istenilen sonuçları alamayan Manchester City, 19 yaşındaki Brezilyalı Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Jesus için Brezilya temsilcisi Palmeiras'a 32 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

İngiliz ekibi West Ham United'da oynamak istemediğini belirten Fransız futbolcu Dimitri Payet, yaklaşık 29 milyon avro bonservis bedeliyle eski takımı Olympique Marsilya'ya transfer olarak listenin 5. sırasında yer aldı.

En yüksek bonservis bedeliyle transfer olan ilk 5 futbolcu şu şekilde:

Futbolcu Bulunduğu Takım Gittiği Takım Bonservis Bedeli Oscar Chelsea Şanghay SIPG 60 milyon avro Julian Draxler Wolfsburg Paris Saint-Germain 40 milyon avro Gabriel Jesus Palmeiras Manchester City 32 milyon avro Gonçalo Guedes Benfica Paris Saint-Germain 30 milyon avro Dimitri Payet West Ham United Olympique Marsilya 29 milyon avro

- Ara transfer döneminin suskun kalanları

Yüksek bonservis bedelleri ara transfer döneminin hareketlenmesine neden olsa da, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United gibi kulüpler kadrosuna yeni oyuncular katmadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde transfer yasağı bulunan Real Madrid'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Barcelona, ara transfer dönemini boş geçti.

Alman ekibi Bayern Münih, ligde liderliğini sürdürürken, takıma yeni bir oyuncu takviyesine gerek duymadı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile sezona başlayan İngiliz temsilcisi Manchester United da ligde istenen durumda olmamasına rağmen hiçbir futbolcuyla anlaşmaya varmadı.

- Wolfsburg Yunus Mallı için 12,5 milyon avro ödedi

Milli futbolcu Yunus Mallı, ara transfer döneminde 12,5 milyon avro bonservis bedeliyle Alman ekibi Mainz 05'ten Wolfsburg'a transfer oldu.

Diğer bir Alman ekibi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki İsveçli Alexander Isak'ı yaklaşık 9 milyon avroya kadrosuna katması da transfer gündeminin ön sıralarında yer aldı.

Manchester United'ın Fransız oyuncusu Morgan Schneiderlin'in 23 milyon avroya Everton'a ve Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın ise 16 milyon avro karşılığında Olympique Lyon'a transferi göze çarptı.

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala İngiliz temsilcisi Southampton, İtalyan ekibi Napoli'den 17 milyon avroya Manolo Gabbiadini'yi kadrosuna katarak hücum gücünü artırdı.

Oscar'ın Çin Süper Lig'e yüksek bonservis bedeliyle gitmesinin yanı sıra, Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel ve Brezilyalı forvet Pato Tianjin Quanjian'a, Arjantinli yıldız futbolcu Carlos Tevez ise Şanghay Shenhua'ya transfer oldu.

Öte yandan Tevez, Arjantin basınında yer alan haberlere göre, yıllık 38 milyon avro maaş alarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu konumuna yükseldi.