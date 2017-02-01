Trabzonspor'dan Gaziantep'e gitti
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TRABZONSPOR'DAN GAZİANTEP'E GİTTİ

Trabzonspor'dan Gaziantep'e gitti

Mavi-beyazlı ekip, Trabzonspor'dan ayrılan Togolu defans oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo'yu renklerine kattı.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında Akakpo ile temasa geçildiğini hatırlattı.

Önceki gün anlaşma sağlanan oyuncunun Gaziantep'e olumsuz hava şartları nedeniyle gecikmeli geldiğini belirten Açıkgöz, "Hava muhalefeti nedeniyle tecrübeli oyuncunun gelmesi gecikti. O yüzden dün gece yarısı sözleşmemizi imzalayabildik. Akakpo, artık 1,5 yıllığına kulübümüzde." diye konuştu.
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