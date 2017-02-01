Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında Trabzonspor'un yükselen grafiği ve bordo-mavili ekibin transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

"Fenerbahçe, önümüzdeki sezonki kadrosunda Ekici'yi garantilemiş gözüküyor"

Levant Özçelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Dilmen, bir türlü sonuçlandırılmayan Mehmet Ekici transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe gelecek sezonki kadrosunda Mehmet Ekici'yi garantilenmiş görünüyor. Fenerbahçe ile Ekici arasında bir protokol vardır. Aldığım net bilgilere göre üç gün önce Beşiktaş yöneticileri yine Trabzon'a gitmişler. Ama Mehmet ile görüşme olmamış. Anlaşılan o ki Mehmet Fenerbahçe konusunda ısrarcı. Bu arada para gitti geldi. Bu transfer biraz sıkıntılı. Bir tanesi eşiktaş veya Trabzonspor bundan minimum zarar gördü. Ama hangisi bilmiyorum. Ekici için ilk önce Galatasaray devreye giriyor. Trabzonspor, 'Fenerbahçe'ye alırmısın?' diyor. Daha sonra da Beşiktaş devreye giriyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında takas olmadı. Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin 2 milyon Avroluk teklifini kabul etmedi. Tuhaf bir durum var. Olcaly transferi 200bin Avro... Demek ki Trabzonspor ile Beşiktaş arasında protokol var. İnat bir yerde durur. Ama bir ekonomik kayıp söz konusu, bu kesin ya Trabzonspor ya Beşiktaş ya da ikisinde... Çünkü Ekici ikisine de yar olmadı. Para da alınmıyor, oyuncu da kullanılmıyor."

Bordo-mavili ekibin, Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan'ın yeni takımında iyi bir çıkış yakalamasıyla ilgili olarak ise "Olcay, çok etkili oynuyor. Renkli bir oyuncu. Takıma liderlik yapacak biri değil ama uyum sağlayacak bir oyuncudur" dedi.

"Trabzonspor gömü mü buldu? Böyle giderse sonu Fenerbahçe ve Galatasaray gibi olur"

Trabzonspor'un transferde harcadığı paralara da dikkat çeken Rıdvan Dilmen, şunları dile getirdi:

"Sürekli transfer yayıp başarısız olan takım sanki transferle bu kez yeni statla birlikte takıma bir hava getirdi. İki tane tabanca gibi bek alınınca stoperler de daha iyi oynamaya başladı...Ben neyi anlamıyorum kulüplerin biliyor musun? Ya gömü buldular? Ne yaptılar bu kulüpler Kayseri bir anda 7-8 oyuncu aldı. Trabzonspor bir anda değil ama 3 yıldır üst üste adam alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray alamaz hale geldi. Beşiktaş oyuncu gönderince alabiliyor. Yani bu kriterler varken iş alacak kulüpler başlarına. Trabzonspo'daki bu işi hiç anlamış değilim. Son 3-4 yılda minimum 30-40 oyuncu gelmiştir bu kulübe. Yani oyuncular da Yusuf gibi alt yapıdan gelsin kadro oluşturalım değil. Hugo Rodallega'nın maliyeti minimum 30 milyondur. (Levent Özçelik: Bunu Neye bağlıyorsunuz?). Ben anlamıyorum gömü-mömü mü buldular. Bunu sadece Trabzonspor için değil tüm kulüpler için söylüyorum. Genel anlamda gömü muamelesi olunca Drogbalar, Sneijderler gibi başarı geliyor, ki Trabzonspor'da da başarı yavaş yavaş geldi. Ama bunun bedeli de ağır ödeniyor sonra. Bunu nasıl halledecekler onu bilmiyorum. Günü kurtarmak adınaysa sonunuz Fenerbahçe ve Galatasaray gibi olur. "

Trabzonspor'un ara transferde aldığı oyuncular şunlar;

Emmanuel Mas (San Lorenzo), Joao Pereira (Sporting Lizbon), Olcay Şahan (Beşiktaş), Carl Medjani (Leganes), Hugo Rodallega (Akhisar Belediyespor)