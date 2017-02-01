"DAVA AÇMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mersin İdman Yurdu takımındaki görevinden 1 gün içinde gönderilen Ümit Turmuş, önemli açıklamalarda bulundu.

Mersin İdman Yurdu takımındaki görevinden 1 gün içinde gönderilen Ümit Turmuş, önemli açıklamalarda bulundu:

Dava açmayı düşünmüyorum, zaten bunu ispatlamamız da zor çünkü imzaları kulüpte attık, sözleşmeler onlarda. Bana sadece bir fotokopi verdiler, o fotokopi de avukatın söylediğine göre geçerli bir belge değil. Bana kulüpten söylenen 3 nüsha başkanla birlikte imzalandı, o 3 nüsha Adana Federasyon Bölge Müdürlüğüne gidip onaylandıktan sonra bize iade edilecekti. Bir nüshası bizde, bir nüsha kulüpte kalacaktı, bir nüsha da federasyonda kalacaktı. Bana sadece kalan bir fotokopi oldu, onda da ıslak imza olmadığı için geçersiz sayıldı.