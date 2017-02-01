Arsenal'a büyük şok!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ARSENAL'A BÜYÜK ŞOK!

Arsenal'a büyük şok!

Premier League'de lider Chelsea'nin 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Arsenal, kötü gidişi durdurmak isteyen Watford'u 23. hafta mücadelesinde konuk etti.

345 Okunma

Arsenal 1 - 2 Watford

10' 0 - 1 Younes Kaboul

13' 0 - 2 Troy Deeney

58' 1 - 2 Alex Iwobi  

Premier League'de lider Chelsea'nin 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Arsenal, kötü gidişi durdurmak isteyen Watford'u 23. hafta mücadelesinde konuk etti.

Maça çok kötü başlayan Arsenal, 10. dakikada Kaboul ve 13. dakikada Deeney'nin gollerine engel olamadı ve varlık gösteremediği ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Arsenal, 58. dakikada Iwobi'nin golüle farkı 1'e indirdi. 85. dakikada Perez ile direği geçemeyen Kuzey Londra ekibi, sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Evinde 10 maç sonra kaybeden Arsenal 47 puanda kalırken, Watford ise puanını 27 yaptı.

 
ETİKETLER
Süper Lig'de transfer raporu!
Yasin Palaz Keçiörengücü'nde!
Aziz Yıldırım'dan Göksel Gümüşdağ'a sert sözler
Gençlerbirliği'nin yenisi antrenmana çıktı
Osmanlıspor kupaya hazırlanıyor
Ankaragücü'nde Cenk Kaplan idmana katılmadı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿