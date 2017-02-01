Trabzonspor'da ayrılık var!
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR'DA AYRILIK VAR!

Trabzonspor'da ayrılık var!

Trabzonspor sezon başında Porto'dan kiraladığı Güney Koreli Hyun-Jun Suk'un sözleşmesini feshetti. 

475 Okunma

Trabzonspor sezon başında Porto'dan kiraladığı Güney Koreli Hyun-Jun Suk'un sözleşmesini feshetti. 

 

 
 
ETİKETLER #Trabzonspor
Süper Lig'de transfer raporu!
Aziz Yıldırım'dan Göksel Gümüşdağ'a sert sözler
Trabzonspor transferden vazgeçti
Orman'dan Yıldırım'a Q7 ve Ekici yanıtı!
Aytaç Kara'dan Bursaspor açıklaması!
Trabzonspor kar payı dağıtmayacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿