FENERBAHÇE'DEN 1. LİG'E GİTTİ!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fenerbahçe'den Beykan Şimşek'i kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fenerbahçe'den Beykan Şimşek'i kiraladı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Beykan Şimşek ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Isparta Gençlerbirliğispor'da başlayan ve Fenerbahçe'de profesyonel olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Beykan, daha önce Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor ve son olarak da Sivasspor'da mücadele etmişti.

Beykan Şimşek, ligin ilk devresinde Sivasspor formasıyla 13 lig ve 6 kupa maçında forma giymişti.