Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti!
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE'DEN 1. LİG'E GİTTİ!

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fenerbahçe'den Beykan Şimşek'i kiraladı. 

612 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fenerbahçe'den Beykan Şimşek'i kiraladı. 

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Beykan Şimşek ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Isparta Gençlerbirliğispor'da başlayan ve Fenerbahçe'de profesyonel olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Beykan, daha önce Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor ve son olarak da Sivasspor'da mücadele etmişti.

Beykan Şimşek, ligin ilk devresinde Sivasspor formasıyla 13 lig ve 6 kupa maçında forma giymişti. 

 
Süper Lig'de transfer raporu!
Aziz Yıldırım'dan Göksel Gümüşdağ'a sert sözler
Orman'dan Yıldırım'a Q7 ve Ekici yanıtı!
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Fenerbahçe atlet Brume'nin peşinde
Advocaat, Hiddink'i hatırlattı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿