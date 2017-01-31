ERKEKLERİN FUTBOLUNDA BİR KADIN: CORİNNE DİACRE

Fransa Ligue 2 takımlarından Clermontun teknik direktörü Corinne Diacre, oyuncuları ve futbol dünyası üzerinde sessiz ama derin bir etki bırakmayı sürdürüyor.

Fransa Ligue 2 takımlarından Clermontun teknik direktörü Corinne Diacre, oyuncuları ve futbol dünyası üzerinde sessiz ama derin bir etki bırakmayı sürdürüyor. 42 yaşındaki antrenör, bir profesyonel erkek takımını en uzun süre çalıştıran kadın antrenör olarak iki buçuk yılı doldurdu. Bu zaman içerisindeLEquipe tarafından Ligue 2de yılın antrenörü seçildi, Marie Claire dergisi tarafından "dünyayı değiştirebilecek 6 kadın" arasında gösterildi. Tüm bunların yanı sıra birçok oyuncusunu üst düzey futbola gönderdi: Famara Diedhiou (Angers), Gaetan Laborde (Bordeaux), Adrien Hunou (Rennes) ve Farid Boulaya (Bastia). Şimdilerde ise yine orta sıralardalar fakat tüm bunlar olurken Clermont, ligin en düşük bütçeli dört kulübünden biri durumunda.

İçgüdüsel bir deney

2014 yazında sürpriz bir karar alan Clermont başkanı Claude Michy, takımın başına bir kadın antrenör getirmişti: Helena Costa. Portekizli kadın antrenör, bir profesyonel erkek takımının başına geçiyordu ve bu olay, şaşaalı bir basın toplantısıyla duyuruldu. Fakat Costanın mesaisi sadece 42 gün sürdü, takımın başında tek bir maça çıkmadan görevi bıraktı. Gerekçe olarak, kendisinden onay alınmadan yapılan futbolcu transferlerini, maillerine verilen cevapların üslubunu ve yöneticilerin telefonlarına cevap vermemesini öne sürdü. Fakat tüm bunlar, bilindiği üzere futbol dünyasında birçok antrenörün başına gelen şeylerdir. Başkan Michy de "Kadınlar bizi bir sürü acayip şeyin olduğuna inandırabilir, Helena da bir kadın. Ama bana sadece şunu dedi: Bırakıyorum. Fikrini değiştirmekte başarılı olamadık. Güven sorunu vardı, bunun sebebini bilemiyorum," sözleriyle tartışmaların alevine benzin döktü. Erkek takımının başına kadın antrenör getiren "devrimci" başkan, artık "cinsiyetçilik" tartışmalarının odağındaydı.

Kadın antrenör tercihini tamamen içgüdüsel bir karar olarak açıklayan Claude Michy, denemenin başarısızlığına karşın geri adım atmadı. Belki de artık atamazdı, zira Helena Costanın imzasıyla kulübün reklamı yapılmış ve kendisi sempati toplamıştı. Fakat rüzgâr terse dönmüştü. Bunun üzerine yeni bir kadın antrenör arayışına girdi ve Corinne Diacre ile anlaştı. Futbolculuk kariyerinde 121 kez Fransa Kadın Milli Takımı formasını giyen Diacre, Mayıs 2014te Fransa Futbol Federasyonunun verdiği üst düzey antrenörlük lisansını (DEBF) alarak Ligue 2 ve Ligue 1da takım çalıştırmaya hak kazanmıştı. Fakat imza töreninde kendisine sorulan sorulardan hiçbiri, formasyonu ile ilgili değildi.

"Acaba soyunma odasına girecek misiniz?"

Basın toplantısında, "Acaba soyunma odasına girecek misiniz?" sorusu karşısında vakarını koruyan Diacre, Futbolcular üzerlerini değiştirirken oraya girmeyeceğim, bu çok açık. Bunun için kendi aramızda bir kod geliştireceğiz, seslenecekler ve oyuncularım hazır olduğunda gireceğim. Çözüm gayet basit. diyerek muzır muhabiri başından savdı. Sonrasındaki süreçte uzun bir vakit basınla etkileşime girmekten kaçındı, fakat Fransız medyası, konunun kadın boyutunu irdelemekten geri durmadı. Dönemin takım kaptanı Cedric Borkhini, bir idman sonrasında hocasıyla alakalı olarak sorulan sorulara şöyle cevap veriyordu:

"Çalışmalar iyi gidiyor. Hocamızın futbola dair oldukça iyi fikirleri var. Kadın olması yönüne bakılıyor ama işin aslı, bir takımın başına yeni gelen her antrenör gibi. Bir şeyleri yerleştirmeye çalışıyor. Taktik olarak yoğun çalışıyoruz, ayrıca takım içi atmosfer ve uyumun da üzerinde duruyor".

Borkhiniye göre hemen her şey aynı olsa da, henüz hazırlık maçlarında kendini belli eden bir farklılık vardı: Kulübede bazen hakem kararlarına tepki gösteririz. Corinne Diacre ise bizi çabucak yatıştırıyor. Kadınlar futbolunda hakemlere büyük saygı var, bunu bize de adapte etmek istiyor. Bu sayede oyuna daha fazla odaklanmamızı sağlamaya çalışıyor. Ayrıntılarda ise daha fazla malzeme ve bir kadınla muhatap olmanın doğal farkları elbette var: İlk kez bir antrenörüm bana Bugün boş vaktim var, akşam kuaföre gideceğim. dedi.

Soyunma odasından sahaya

Sonrası ligde ilk maç ve rakip takımın hocası Alex Dupont, Diacreı bir buket çiçekle karşıladı. Sonuç ise iyi değildi, maçı kaybettiler. Futbol erkeklerin erkekler için oynadığı bir oyun. Biz adeta bir tür laboratuvar olacağız diyen başkan Claude Michy sözünü tuttu, zira ilk 5 maç geride kaldığında takım tek bir maç kazanamamıştı ve ligde son sıradaydı. Hiç de sürpriz olmayan şekilde bir kadınla olmayacağı konuşulurken de takım, sezonun ilk devresini küme düşme hattından yalnızca 1 puan yukarıdan tamamlarken de başkan Michy vazgeçmedi. Nihayetinde Corinne Diacre ile geçirdiği 2014/15 sezonunu 12. sırada tamamlayan Clermont, bir önceki sezondan 4 puan fazla toplamıştı.

Ertesi sezon ise ciddi bir başarı ve ödüller geldi. Ligin en düşük bütçeli dört kulübünden biri olan Clermont, 2015/16 sezonunu 7. sırada tamamladı. Sezon içerisinde bir dönem zirveye yaklaşsalar da olmadı, geri düştüler; fakat kulübün yakın tarihteki en iyi derecelerinden birini elde etmeyi başardılar. Skorer oyunlarıyla parladılar ve yukarıda ismi zikredilen dört hücum oyuncusu artık Ligue 1da top koşturuyor. Sezon içerisinde Ligue 2nin en iyisi ödülünü alan, ama sezon sonunda iyi oyuncularını kaybeden Diacreın hedefi ise sabit: Tek amacım var, o da Clermontu Ligue 1a çıkartmak.

"Erkek oyunu"nda bir kadın"

Corinne Diacre, prestij açısından en önde gelen kadın antrenör olabilir ama tek değil. Bir dönem Bolivya 2. Liginde çalışan Nelfi Ibanez Guerra, İtalya 3. Liginde görev yapan Carolina Morace, Türkiyede amatör takımlarda çalışan Özgür Gözüaçık Akyıldız ve Hong Kong Liginde şampiyonluk kupasını kaldıran Chan Yuen-ting, erkek futbolunda teknik direktör olarak görev alan diğer kadın antrenörler. Her biri işin başında benzer tepkilerle karşılaşmış olmalı, ancak Diacre için önemli bir eşik geride kaldı. Artık basın toplantılarında futbol konuşuluyor, kendisine kadın oluşu değil, takımının futbolu soruluyor.

Eğer hedefini gerçekleştirebilirse, Ligue 1a yükselip Şampiyonlar Liginde mücadele eden takımların önüne çıkabilirse, elbette ki her şey daha farklı olacaktır. Ama bunun için henüz erken, zira Clermont 2016/17 sezonunu da orta sıralarda tamamlayacak gibi görünüyor. Yine de, Pep Guardiolanın kıstası üzerinden Diacreın yaptıklarına bakınca şimdiden etkileyici bir sonuç var: Düşük bütçeli takımıyla başarılı, birçok oyuncusunu parlatan bir antrenör ve en önemlisi, öncü oluşuyla şimdiden adını futbol tarihine yazdıran "erkek oyunu"nda bir kadın teknik direktör, Corinne Diacre.

Kaynak: www.redbull.com/tr

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